Flores comestibles: una tendencia culinaria que sigue fascinando en la alta cocina

En cocina, la innovación y las nuevas tendencias están a la orden del día. Novedosas técnicas de cocinado, nuevas tecnologías que ayudan en la creación de sabores, culturas culinarias en auge o nuevos ingredientes son tan solo algunas de las miles de posibilidades que, cada cierto tiempo, se presentan en la cocina de unos chefs que nunca dejan de aprender.

Una de las tendencias que más se ha mantenido en el tiempo han sido las flores comestibles. Diego del Río, chef de Boho Club (Marbella), cuenta cómo esta moda nació hace muchos años. «Hace unos 15 años que las flores comestibles comenzaron a ponerse de moda en cocina. Con el paso del tiempo, la elaboración de platos y su presentación se ha vuelto más simplificada y las flores han pasado a un segundo plano, pero tuvieron su momento de gloria y aún hoy en día muchos chefs las siguen utilizando».

Sin embargo, su uso en cocina proviene de muchos, muchos años atrás. Desde la antigüedad, este ingrediente ha sido un atributo indispensable en los platos de los nobles, reyes y emperadores. Si pensamos que el emplatado es importante en la actualidad, hace siglos, la decoración de los platos servidos a los altos estamentos era imprescindible.

Cultivos de flores comestibles. / L. O.

Sus usos en cocina son ilimitados, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerlos en funcionamiento. «Las flores comestibles no se pueden usar a la ligera. Algunas de ellas tienen sabores muy característicos que pueden destrozar un plato. Hay que saber buscar el matiz, entender la organoléptica del producto para ver qué puede aportar para potenciar el plato», comenta Diego. En cuanto a las elaboraciones más recurrentes con estos ingredientes, la repostería sería la gran beneficiada de estos productos. «Las flores comestibles aportan mucho colorido, pero también ciertos aromas y matices. Aunque si me tengo que decantar por un atributo, me decantaría por ser perfectas para la decoración». Y todos sabemos que no hay nada más visual que un postre. Otro de los usos que se le da es en las bebidas refrescantes, los cócteles con o sin alcohol y las infusiones.

En Málaga, gracias al gran clima que poseemos, podemos encontrar un sinfín de flores comestibles para cocinar. La flor de agastache albaricoque, la flor de albahaca, la flor de aloe vera, la flor de calabacín, la flor de hinojo, la flor de ajo o las habas son tan solo algunas de las decenas de posibilidades que podemos encontrar en la provincia.