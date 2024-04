Grupo Doña Francisquita: momentos felices

El pequeño restaurante familiar montado hace 33 años por José Manuel Sánchez y Pilar Martín en el que ofrecían además servicio de catering se ha transformado en una de las empresas hosteleras con más prestigio de la Costa del Sol en el sector del catering y los eventos. Doña Francisquita creció rápidamente y llegó un momento en que las instalaciones se quedaron pequeñas y entonces surgió la necesidad de trasladarse a un lugar más amplio. En 1992, empezaron a gestionar el restaurante de Guadalhorce Club de Golf y desde ahí una evolución tremenda que llega hasta la actualidad en la que Grupo Doña Francisquita se ha convertido de empresa a un potente grupo que también regenta el restaurante del Real Club de Golf de Guadalhorce (Málaga); el restaurante Charter’s en el Club de Golf de Baviera (Vélez-Málaga), gestiona fincas como La Tosca (Málaga) o Torre del Rey en Granada y celebra eventos en más de 20 espacios de la provincia de Málaga.

Catering de Doña Francisquita. / L. O.

En Doña Francisquita todo se sustenta en la excelencia y en un equipo humano de profesionales cuidadosamente seleccionados y formados para cumplir con las expectativas más exigentes de sus clientes.

Alberto Sánchez Martín, director general del Grupo Doña Francisquita, e hijo de José María y Pilar, recuerda los duros momentos que trajo la pandemia para todo el sector de catering con las suspensiones durante dos años de todo tipo de eventos: «En aquellos días me reuní con todos los trabajadores y mi mensaje y el de la empresa era, señores, estamos todo el sector igual, entonces en vez de estar llorando por las esquinas porque el escenario es exactamente el mismo para todos, ahora vamos a ponernos a pensar y planificar qué podemos hacer para cuando salgamos de la pandemia».

Fruto de esa estrategia, se consiguió, no sin un ímprobo esfuerzo, uno de los grandes logros recientes de Doña Francisquita Catering: su alianza con el gourmet de la Roja, un acuerdo en el que buscan los mejores sabores de España y con ellos, a través de la selección española de fútbol, mostrar al mundo nuestro patrimonio gastronómico y cultural.

En esta misma línea, desde la temporada pasada, La Boheme de Doña Francisquita Catering busca la excelencia en la experiencia gastronómica que propone la firma malagueña, sin límites para la creatividad, y puestas en escena realmente espectaculares que están teniendo mucho impacto y demanda sobre todo en el público y en el cliente internacional.

Oferta gastronómica del Grupo Doña Francisquita. / L. O.

Una familia

Su director general hace hincapié en un aspecto clave en el éxito del grupo: «Somos una gran familia. Esta empresa nació con ese sello, con esos valores que nos inculcaron mis padres desde los años noventa. Miramos por supuesto por los clientes, pero de la misma manera estamos pendientes de todos los que trabajan con nosotros, que también son lo más importante. Queremos mantener esa esencia familiar, no como estrategia empresarial y sí como valor intrínseco», concluye.

Otro aspecto de Doña Francisquita es su compromiso social y sus prácticas sostenibles. Actualmente trabaja codo con codo con las Hermanitas de los Pobres y ahora se trabaja en la firma de acuerdos con otras organizaciones para dar oportunidades a personas en riesgo de exclusión social. «También estamos muy comprometidos con la sostenibilidad -afirma Alberto Sánchez- que es ya un pilar fundamental en la actividad de las empresas». En este sentido ya se están realizando estudios para que, en un futuro no muy lejano, se pueda reutilizar el 100% del agua que usan.

Grupo Doña Francisquita. / L. O.

Si hablamos de objetivos, el director general del Grupo Doña Francisquita lo tiene claro: «Queremos ser una empresa perdurable en el tiempo, aportando nuestro granito de arena a la sociedad sin olvidarnos de los clientes, y siempre priorizando la calidad ante la cantidad». «La idea es que, todos consideremos que trabajamos en el sector más bonito del mundo y que en muchos momentos vamos a hacer feliz a la gente. Viendo eso, nosotros disfrutamos también».

La sociedad ha cambiado a un ritmo vertiginoso. Las nuevas generaciones ya no reproducen las costumbres y las tradiciones de sus padres y abuelos y esto se nota en el sector de los eventos y el catering. Algunas celebraciones han tenido caídas de popularidad (por ejemplo las bodas), pero al mismo tiempo han surgido otro tipo de eventos que ahora, en la tercera década del Siglo XXI, son muy demandados. Este aspecto ha provocado cambios en la relación con los clientes, «ahora mismo co-creamos con ellos, sí o sí, es la única opción que tenemos. Nos sentamos y atendemos lo que el cliente pide, por raro que sea, ya que la mayoría viene con un tipo de celebración ya muy definida en su cabeza». El reto para las empresas de eventos ahora es promover y hacer nuevas experiencias: «No nos da miedo nada de lo que nos proponen por raro que sea. Estudiamos absolutamente todo y recogemos el guante de forma profesional, entendiendo que, hoy en día, todos los eventos son diferentes. Es lo que se llama la hiperpersonalización de los eventos y las celebraciones», concluye Sánchez.

Temporada 2024

Respecto a la temporada de eventos 2024 que empieza con los primeros días de abril y que se prolonga hasta bien entrado los meses de octubre o primeros de noviembre, se presenta llena de actividad para el Grupo Doña Francisquita. «Tenemos la agenda llena de trabajo, repleta de múltiples eventos y celebraciones. Empezamos a llevar a la práctica y a ver el fruto del trabajo que hicimos en el final de la temporada pasada. Es muy importante en nuestro sector el trabajo de planificación para que todo encaje cuando llegue el día, así que estaremos a tope los próximos meses».

Una camarera del Grupo Doña Francisquita. / L. O.

Acabando ya la conversación con el máximo responsable de Doña Francisquita, le preguntamos por los retos a corto plazo que deben afrontar, no sólo su empresa, sino todas las del sector, y sale a colación la lacra que lleva sufriendo la hostelería desde hace unos años: la falta y las dificultades de las empresas para encontrar, para contratar trabajadores cualificados. «Los recursos humanos están pasando momentos, años difíciles: no encontramos gente profesional, con bagaje, que domine este trabajo. La captación de ese talento es cada vez más complicada y muchas veces tenemos que recurrir a nuestra propia formación para que los empleados puedan hacer frente al trabajo que hacemos». Para finalizar cita también Alberto Sánchez la digitalización, el aumento de las prácticas sostenibles (más utilización de productos de cercanía, kilómetro cero, etc... y una utilización más responsable de los productos) como objetivos a tener en cuenta en los próximos ejercicios.