LACALIZA, premio a la sostenibilidad, ocio, gastronomía y medio ambiente

En Rincón de la Victoria se encuentra este oasis llamado LACALIZA, un restaurante cargado de tradición en un entorno único y con vistas panorámicas de ensueño en la Costa del Sol.

Hace más de 50 años comienza su historia, aunque el establecimiento como tal abrió sus puertas en junio del año 1974, y tiene un bagaje amplio y extenso en la hostelería malagueña. No es hasta 2018 cuando Óscar Delgado y Conchi Garcia dan vida a este proyecto.

Este espacio gastronómico es parada obligada para residentes y visitantes de la zona, su oferta gastronómica elaborada con ingredientes de proximidad sin excentricidades, basada en la tradición, hacen de este lugar el favorito de muchos malagueños que años tras años repiten su visita a este restaurante.

Óscar Delgado, dueño y gerente tras años de experiencia en la hostelería, crea este espacio diferente y único en la localidad, pasando a ser todo un referente en el ocio malagueño.

La constante actividad de su establecimiento hace que este sea un sitio perfecto para compartir en cualquier momento del día tanto en familia como con un grupo de amigos.

Constantemente puedes disfrutar de jornadas gastronómicas con productos de primera selección, frecuentemente se ofrecen conciertos para terminar con broche de oro cada velada, por lo que podemos decir que la visita a este restaurante es toda una experiencia y que a lo largo de los años se ha convertido en club social, donde hay un sitio para todos.

Productos de cercanía

Su propuesta gastronómica tiene como protagonista al producto de temporada, de kilómetro 0 y de gran calidad. Sus platos son sencillos, sin más pretensión que darle al comensal el sabor intenso de la tierra y el mar. Podemos encontrar arroces, carnes maduradas, pescados , clásicos como la ensaladilla rusa, croquetas caseras, el ajo blanco, a lo que sumamos su gran variedad de postres caseros.

Cabe destacar su amplia carta de vinos, para todos los gustos, desde los más sencillos a los más sofisticados, sin olvidar sus cócteles de autor.

Una espectacular terraza

El establecimiento cuenta con más de 2.000 metros distribuidos en tres plantas, una terraza con vistas al mar con una puesta de sol perfecta para una tarde de copas, un restaurante amplio y moderno, una propuesta gastronómica tradicional con pequeños toques de modernidad, una cafetería y un salón dedicado hasta ahora para realizar eventos privados, el cual se convertirá próximamente en un restaurante italo-mediterráneo para ampliar la oferta gastronómica de este singular establecimiento.

Cabe mencionar que las instalaciones de LACALIZA no son sólo diseño, son también sostenibilidad, saben de la importancia que tiene ejercer la hostelería de forma consciente y amigable con el entorno y medioambiente. Implantan constantemente prácticas sostenibles que les ayuden a mantener su economía circular. Están comprometidos e intentan causar el mínimo impacto posible con sus instalaciones, funcionamiento y productos que utilizan.

Reciclan casi el 100% de sus desechos, utilizan productos de cercanía y de temporada, cuentan con sistemas de optimización del consumo de agua y generan un 45% de su electricidad con energía solar. Están en la búsqueda constante de nuevos sistemas que les ayuden a mejorar su funcionamiento, el propósito como empresa es mantener el respeto hacía su entorno natural e intentan reducir al máximo el impacto medioambiental que puedan ocasionar.

Una de sus frases emblemáticas es: 'LACALIZA, The Real Experience' y no hay mejor eslogan que lo describa, visitar sus instalaciones, el servicio profesional que ofrecen, la calidad de sus productos y sus vistas, es sin duda una experiencia única en la Costa del Sol, la cual no te puedes perder si resides o estás de visita en esta ciudad.