Cuatro años después de su llegada al hemiciclo madrileño, la malagueña Patricia Rueda goza de ciertos galones en el grupo de su partido en la Carrera de San Jerónimo. Ahora, repite como número 1 de Vox en Málaga para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 23J.

¿Qué ha cambiado en la Patricia Rueda que hizo las dos campañas electorales de 2019 respecto a la que ahora, cuatro años después, vuelve a ser cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga?

Sigue siendo la misma persona honesta, sincera, comprometida, leal. Aunque todo el mundo habla de la política y de los políticos con mucho desprecio, y siendo consciente de que ser de Vox supone una demonización por parte de otros partidos políticos que te etiquetan injustamente, para mí ser cabeza de lista por Vox para defender los intereses de los malagueños en el Congreso de los Diputados es un honor.

¿Qué le ofrece Vox a los malagueños para que el voto a este partido merezca la pena?

Merece la pena y mucho. Y ahora más que nunca. Hemos visto un Sánchez que llegó a La Moncloa cabalgando a lomos de la mentira. Un Sánchez que traicionó a sus propios votantes diciendo que no pactaría con Podemos, ahora Sumar, y lo hizo. Que no pactaría con Bildu, el brazo político de ETA, y ahí lo tenemos como socio preferente. ¿Qué ha hecho Vox desde el Congreso por Málaga? Defender, con casi 7.000 iniciativas registradas, lo que de verdad le importa a los malagueños: la bajada de la cuota de autónomos, la creación de empleo y riqueza, el sector turístico, la seguridad...

¿Sería un buen resultado conservar los dos diputados actuales por esta provincia?

Ahora más que nunca, tenemos que tener la fuerza suficiente y el mayor número de representantes posibles de Vox por Málaga en el Congreso para parar las políticas de la ruina y la miseria. Este Gobierno ha subido la factura de la luz, ha subido el precio de la cesta de la compra y ha subido la factura de la energía. Ya no se puede encender el aire acondicionado con la ola de calor que estamos padeciendo. Ha subido la tasa de criminalidad un 25% en Málaga, ha subido el número de violaciones y los robos con violencia un 40%, también el número de ocupaciones. Y padecemos las consecuencias de una inmigración ilegal. Hay muchos barrios inseguros. Por eso, Vox defiende fronteras seguras y barrios seguros. Por eso, Vox defiende a la familia y por eso creemos que la familia debe estar en el centro de las políticas públicas. Creemos en el sector turístico. Y en que el sector primario debe ser protegido ante la competencia desleal, ante la escasez del agua, ante el despilfarro. No puede ser que hayamos tenido 22 ministerios y tantos cargos y cargas. El PSOE ya no es ni obrero ni español y Podemos viene a decirte que no tendrás nada y serás feliz.

¿Puede ser la aspiración de Vox a ser socio de Gobierno en La Moncloa un arma de doble filo, que despierte en exceso el voto útil al PP?

El PP no es el voto útil. El PP es más de lo mismo. Es el seguidismo de las políticas socialistas. Lo estamos viendo en Andalucía. Con su mayoría absoluta, ahí siguen leyes como la ley trans y la ley de memoria democrática. Pero dijo que lo va a derogar ¿Pero si tienes en Andalucía a Moreno Bonilla y no habéis hecho nada? El PP es el partido de las palabras vacías. Eso sí, nosotros le tendemos la mano al PP. Porque sabemos que dónde está Vox se impone el sentido común. Le tendemos la mano porque entendemos que es la manera real de echar a Sánchez y a sus políticas. Ese es el objetivo.

¿Por qué se habló tanto de Santiago Abascal en el ‘cara a cara’ entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo?

Es curiosísimo que, siendo Vox la tercera fuerza política de España, no estuviese Santiago Abascal para exponer lo que defendemos. En ese debate no se habló de lo que de verdad importa. Que son los problemas que han generado PP y PSOE con su alternancia y con su preocupación en estrategias electorales y por continuar en sus sillones. Santiago Abascal llena plazas. Santiago Abascal pisa la calle y recibe el cariño del que va manejando una carretilla, del que echa gasolina en la gasolinera. Son infinitas las muestras de cariño porque sabemos que somos la esperanza de miles de malagueños y de millones de españoles. Santiago Abascal ha adquirido un compromiso con los españoles y desde Málaga vamos a hacer posible que ese compromiso se lleve a cabo desde el Gobierno de la nación.

¿Le preocupa que la irrupción del nuevo partido de Macarena Olona, Caminando Juntos, le pueda quitar a Vox un puñado decisivo de votos?

No. Me preocupan Sánchez y sus políticas. Me preocupa el bipartidismo, el reparto de sillones, los trapicheos en despachos. Me preocupa que tengamos el 19% de la tasa de desempleo en Málaga. Me preocupa que se cierren 500 negocios en el último año. Me preocupa que los vecinos de la Axarquía no puedan abrir el grifo de sus casas, que no haya agua para nuestro campo, que los pescadores de la Caleta de Vélez, con un nudo en la garganta, hablen de competencia desleal. Me preocupa que las mujeres, cada vez que entran a un portal, tengan que mirar hacia atrás, por miedo a delitos, a agresiones sexuales. Me preocupa lo que me dicen muchos padres de Málaga sobre el adoctrinamiento en las aulas. Me preocupa la subida de la cesta. Me preocupa la subida de la cuota del autónomo y de los impuestos. Vamos a bajarlos y a reducir el gasto político.

¿Por qué no se pone su partido detrás de una pancarta contra la violencia de género, a favor de los inmigrantes o en apoyo al colectivo LGTBI?

Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Condenamos la violencia contra la mujer, contra el hombre, contra los niños, contra los abuelos. Pero no aceptamos conceptos ideológicos. Ni vamos a aceptar leyes que no están protegiendo a las mujeres. Ni vamos a aceptar chiringuitos. Esto va de ayudar de verdad, de endurecimiento de las penas ante aquellos que asesinan, que agreden a mujeres y a hombres. Esto va de defender la presunción de inocencia del hombre. Esto va de proteger a nuestros niños de su inocencia. Nosotros no compramos discursos que hasta ahora ha establecido el PSOE, que ha comprado el PP y a los que se suma Podemos. Nosotros hablamos de libertad, hablamos del artículo 14 y de todos los medios para establecer el orden y la ley.

¿Le extrañaría que terminase esta entrevista sin mencionarse la palabra ultraderecha?

Pretenden arrinconarnos en el tablero político hablando de ultraderecha. Somos un movimiento social, cultural y patriótico que ha llegado para quedarse. Nosotros somos la alternativa. Esto ya no va ni de izquierda ni de derecha. Esto va de: ¿Estamos mejor ahora? ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para mi familia?