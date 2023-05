El candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido el "voto prestado" a aquellos malagueños y malagueñas que en anteriores comicios votaron a Paco de la Torre.

Pérez ha hecho un llamamiento al votante del Partido Popular para que "apuesten" por el proyecto socialista "de crecimiento y moderación", así como para que la "mayoría de cambio se consolide" tras las elecciones municipales de mayo.

"Les voy a pedir el voto prestado para poder tener un voto más que el candidato del Partido Popular y poder cambiar Málaga. Se lo pido a ese votante moderado que sabe que la ciudad tiene que seguir creciendo pero sin expulsar a los malagueños", ha insistido el candidato socialista, que aspira a gobernar en solitario con la confianza de esa parte del electorado que vota a De la Torre. "Que preste el voto al PSOE para gobernar en solitario, para hacer una apuesta en política de vivienda pública y construir vivienda de VPO, para hacer una política donde los barrios no se sientan abandonados".

Ha puesto como ejemplo el alcaldable la Torre del Puerto o la construcción de rascacielos, proyectos que asegura que también rechazan muchos votantes del Partido Popular.

"Me dicen muchos votantes del Partido Popular que no quieren una torre en el Puerto de Málaga, que no quieren un rascacielos para ricos, que no entienden cómo Paco de la Torre ha vendido la ciudad a grandes fondos de inversión, ha hecho torres de lujo que ha servido para que venga gente con mucho poder adquisitivo para comprar al contado, pero se ha olvidado de los malagueños que viven en Málaga, han visto cómo se van", ha manifestado Daniel Pérez, en una rueda de prensa junto a la antigua cárcel provincial de Cruz de Humilladero, que ha definido como el ejemplo de "abandono que sufre la ciudad".

En cuanto a la evolución de la campaña, que entra ya en la recta final, el candidato socialista se ha mostrado convencido de que "va bien" y ha reconocido que le gustaría tener "más días" para explicar su proyecto a la ciudadanía. "A día de hoy se nota en la calle que hay ganas de cambio y que más de un 64% de los malagueños y malagueñas quieren un cambio en Málaga", ha señalado, en relación a una encuesta publicada por el medio Málaga 24 horas.

La antigua cárcel

En cuanto al proyecto de los socialistas para la recuperación de la antigua cárcel de Cruz de Humilladero, Pérez ha prometido un "centro cultural y polivalente", con espacio para las asociaciones de vecinos y para los jóvenes del distrito.

"Lo que fue la antigua cárcel provincial es una muestra del abandono que sufre la ciudad de Málaga después de tantos años y sobre todo del olvido, de promesas incumplidas. El abandono de un entorno que debería ser un gran polo de atracción cultural y polivalente para las actividades que pudieran desarrollar las asociaciones de vecinos del entorno".