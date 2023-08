La Feria de Málaga es un punto de reunión de nivel nacional. E incluso internacional. Muchos aprovechan para hacer turismo o divertirse. Otros, para probar la gastronomía local (la cerveza, gran protagonista). Sea lo que sea, la mayoría del consumo tiene un gasto. Y en la Feria, hay varias opiniones.

A la entrada de la calle Larios, hay un pequeño puesto regentado por Juanjo, un hombre de baja estatura y mucho salero. «Siempre te viene alguien a decirte que lo que ha visto está más barato en el chino. Pero creo que, al ser la Feria y poder disponer de una flor para el pelo, por ejemplo, en pleno Centro, es asequible», afirma el comerciante, quien asegura, de todas formas, que no nota demasiado que la gente se apriete el cinturón.

«Para algo trabajamos»

Víctor, Gonzalo y Rafa son de Córdoba. Vienen a la Feria desde hace cinco o seis años. Están acostumbrados a ir al Centro y al Real, aunque éste con menor frecuencia. «No somos de comprar nada en puestos. El dinero que tenemos lo gastamos sobre todo en fiestas. Empezamos con un presupuesto de unos 50 euros diarios para el Centro, y ya hoy nos hemos pasado... Pero, bueno, para algo trabajamos», añade Víctor.

No hay grandes diferencias entre los jóvenes a la hora de destinar el dinero, si bien muchas chicas prefieren hacerlo, por ejemplo, en vestidos y complementos. Laura, morena y de ojos claros, decide parar en un puesto de esta simbólica calle para ojear abanicos, antes de subir a la Plaza de la Constitución. «Los abanicos son más por mi abuela que por mí. Aunque sí es cierto que ya me he gastado unos 300 euros en un vestido. Al final es por la Feria y es bonito tenerlo para otras veces o de recuerdo», asegura.

Los mayores, más precavidos

Al contrario que los jóvenes asistentes a la Feria, las personas mayores tienen una percepción del dinero distinta. Muchos piensan que no es necesario gastar demasiado para disfrutar de la cita. Andrés y Mari, dos ancianos, salen de la heladería Casa Mira. Hay una enorme cola para poder comprar algo con lo que paliar el calor en un Centro abarrotado. «Nosotros somos de aquí -dice Andrés- y sabemos cómo están los precios». Su mujer añade que no tienen interés en gastar nada que tenga que ver con la Feria. «Hemos ido al Muelle 1 a tomar algo, comer un poco y ahora un heladito. Venimos pensando en gastar lo mínimo porque somos conscientes de cómo están las cosas aquí en el Centro durante la Feria», admite Mari. Como ellos, más personas mayores que, sentadas en los bancos, sacan su propia comida para matar el hambre. En una parte, incluso, se llega a ver una cuña de queso y embutido.

Así las cosas, la predicción de la Feria es positiva: empleo, turismo, y diversión (lo que conlleva gastos) hasta el final de la semana. Hay personas que intentarán ahorrar todo lo que puedan. O eso creen.