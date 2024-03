Pildoritas festivaleras (I)

1 El tuit del día

Yana-Wara es una película peruana codirigida por Óscar Catacora y Tito Catacora y elegida para formar parte de la Sección Oficial del Festival. Óscar falleció en algún momento del proceso del filme, así que fue Tito el encargado de terminar el largometraje. Bien, henos aquí a Silvia Martínez (@sylvieta en X/Twitter), que se encarga de las tareas de comunicación y relaciones con la prensa de la película y escribe: «Mi sueño como jefa de prensa se ha hecho realidad: me han pedido entrevista con alguien muerto... Dos veces. Creo que se las voy a conceder. Por qué no».

2 Más «influencers» que nunca en la alfombra roja

Echándole un vistazo a la lista de invitados de la primera alfombra roja de la vigésimo séptima edición del Festival de Málaga se nos acaban los dedos de las manos para contar todos los influencers que lucirán palmito frente al Teatro Cervantes (también viene Yolanda Díaz, aunque no sé si en calidad de influencer o de vicepresidenta del Gobierno). En eso el certamen siempre ha sido muy astuto, aunque tuviera que soportar notorias críticas: primero le ocurrió con los actores jóvenes de series de televisión, despreciados entonces por los cinéfilos (hoy cine y televisión se contaminan mucho más); ahora, los ídolos de los que pegan chillidos están en Twitch, YouTube y esos otros sitios y son a ellos a los que convocan. Bien, perfecto, ningún problema... siempre y cuando traigan a Las Verdunch.

3 El Festival y el amor

Descubro que Segundo premio, la película de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez sobre la génesis del icónico tercer álbum de Los Planetas (Una semana en el motor de un autobús) prescinde de la referencia al himno de aquel disco y tiene Saturn return como título en inglés. Según los astrólogos, dice la Wikipedia, «el retorno de Saturno es el tránsito astrológico que ocurre cuando el planeta Saturno regresa al mismo lugar en el cielo que ocupaba en el momento del nacimiento de una persona. Se considera que durante este periodo la persona será conforntada con pruebas de madurez y sabiduría». Como les ocurrió a Jota, Florent y compañía. Como, lamentablemente, les ocurrió a Isaki y su pareja, Isabel Campo, y habrá que contar estos próximos días de certamen.

4 El país invitado

Cada año, el Festival de Málaga cuenta con un país latinoamericano invitado, por aquello de estrechar lazos y conocer algo mejor las realidades audiovisuales de otras naciones y contextualizarlo todo. El de esta edición es Paraguay. ¿Saben cuándo se produjo el primer largometraje íntegramente paraguayo en 35 milímetros? En 1978 (Cerro Corá se titula) y su presupuesto fue de 600.000 dólares de la época. El segundo largometraje 100% made in Paraguay se estrenó una década después. Por cierto, hasta el año 2015, Paraguay no contaba con un Instituto de Cine, ni Ley de Cine, ni Ley de Fomento al Cine. Leo a Dora Gómez Paiva: «El Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) puede entregar hasta 15.600 dólares por proyecto, lo cual no alcanza ni para cubrir dos días de filmación».