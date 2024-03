'Golán', el "retrato íntimo del ocaso" de una familia

El cineasta colombiano Orlando Culzat ha querido filmar "el retrato íntimo del ocaso de una familia" en su 'opera prima', 'Golán', que refleja el viaje desde la adolescencia hacia la edad adulta de su protagonista.

"La película pone la mirada en el universo juvenil y, sobre todo, en las estructuras patriarcales que se siembran muy sutilmente en la intimidad de los hogares", ha explicado este martes en rueda de prensa Culzat, que ha presentado este largometraje colombiano en la sección oficial a concurso del 27 Festival de Málaga.

La historia "empieza con los ecos de la infancia y la adolescencia, pero es muy difícil concretar cómo fueron exactamente, porque solo quedan los trazos del recuerdo", por lo que "tiene tintes autobiográficos, pero después se empieza a ficcionar y a crear este universo plástico".

"La edad del protagonista es muy importante, ese cambio de la adolescencia a la adultez, cuando uno tiene que tomar posición sobre ciertos temas y se empieza a formar el carácter de las personas", ha añadido.

Considera que la película "llega de forma orgánica a una situación de violencia" y que, "en el patriarcado, siempre el diferente puede ser violentado, abusado o incluso aniquilado".

"Escribí la película casi como una obra chejoviana, donde no pasa nada, todo está en las apariencias y los diálogos son muy banales. Era como cocinar la película a fuego lento para llegar a la situación final".

Sobre sus referencias cinematográficas, cita "el cine de comienzos de Saura o Borau, y también el cine bresonniano, como el de Bruno Dumont, que quita el peso al relato y le da el protagonismo a la forma plástica de la película, al sonido, al montaje, a las arquitecturas o al color".

El equipo de la película, en el Muelle Uno / Gregorio Marrero

El personaje protagonista es interpretado por el joven Jacobo Vera, quien ha debutado en el cine con un papel que soporta gran parte del peso de la película.

"Previamente no tenía ninguna experiencia, pero el director me vio, mi perfil le encajó con el que tenía en mente, me pidió que hiciera un casting y acepté, porque son oportunidades que no se le presentan a cualquiera", ha explicado el actor.

Ha sido "un proceso muy bonito y enriquecedor, con gente muy amable y muy profesional", según Vera, que destaca la ayuda del preparador de actores, que hizo "un proceso de enlace" para que los intérpretes se pudieran "conocer bien", y "ese espacio de preparación previo a la grabación ayudó a que todo rodara".