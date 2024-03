‘La Familia Benetón’, la nueva comedia multicultural de Leo Harlem y El Langui que cierra el Festival de Málaga

El Festival de Málaga llega a su fin y la películas que lo clausura es 'La familia Benetón', la nueva película del director Joaquín Mazón, protagonizada por el actor Leo Harlem (Toni) y El Langui.

'La familia Benetón' es una comedia hispano-mexicana en la que el humor amable para toda la familia y la multiculturalidad se entrelazan. En la que Harlem interpreta a un cascarrabias en sus cincuenta, soltero y sin hijos, huye de los niños a toda costa. Su vida da un giro inesperado cuando su hermana fallece y de la noche a la mañana se convierte en tutor temporal de sus cinco hijos adoptados: cada uno de un país y procedencia diferente. Toni tendrá que enfrentarse a las diferencias culturales y a los retos de paternidad en el mundo moderno y descubrirá que la verdadera familia, es la que uno elige.

“El personaje es muy simpático, porque empieza como un auténtico berberisco y se va suavizando, se va edulcorando”, cuenta Harlem.

"Con esta película queríamos potenciar la diversidad, desde distintos puntos de vista, que al fin y al cabo es uno de los valores de la película”, ha afirmado Mazón, que la ha definido como una cinta "bonita", "con mucho corazón”.

Diversidad sin caer en los prejuicios, ese ha sido el fin de los directores de la película: “Eso es lo que a mí más me preocupaba, yo quería huir de eso, para mí era importante que tuvieran una personalidad propia. Son niños con sus problemas e historias, de distintas edades y en momentos vitales distintos”, cuenta el director.

Un rodaje que une a Leo Harlem y El Langui en el que las risas están aseguradas. Él interpreta un papel con un "punto de Pepito Grillo" del personaje de Leo Harlem; a lo que se suma que ha escrito la canción original del filme.

"Hemos disfrutado muchísimo, aunque también se ha trabajado mucho", ha recordado Leo Harlem, que ha calificado a los actores infantiles como "fenómenos".

El director Joaquín Mazón (c), junto a los actores Leo Harlem (3i) y El Langui (3d); y los productores María Luisa Gutiérrez (i), Álvaro Ariza (2d), José María de Vega (d) y Jaime Ortiz (2i) / EP

Un rodaje con niños sin experiencia en el mundo del cine: “Fue muy agradable, hay que darles seguridad. Porque cuando das a alguien seguridad, no tienen miedo a dar el pase, o no tienen miedo a, primero, a dar el regate y luego pasarla”, indica El Langui.

“Es el rodaje más divertido y tranquilo que he tenido, porque hemos generado un ambiente de política de no penalizar el error. Quiero decir, que te equivocas y no pasa nada. Y normalizarlo y da igual. Entonces eso ha provocado que los niños también sean capaces de hacer cosas que no tenían en la cabeza”, añade Leo.

El elenco espera que ‘La Familia Benetton’ sea todo un éxito. Tiene tramas para adultos, para niños, tiene mensaje, es un planazo familiar, lo tiene todo. Es una película con mucho corazón y muy divertida. ”, subrayan.