"Soy quien soy por el Instituto de Cine Argentino que ahora quiere cerrar Milei"

¿Cómo recibió la noticia del Premio Trayectoria del Festival de Málaga?

La verdad es que me sorprendió un poquito, porque yo no soy muy de revisar los hechos, soy de pensar para adelante. Aunque ya se cumplieron treinta años del estreno de mi primera película [Tango feroz: la leyenda de Tanguito] y casi cuarenta de mi debut en la profesión, que fue como productor de La historia oficial. Cuando vi la lista de todas las personas que habían recibido este premio [Cecilia Roth, Fernando León de Aranoa, José Luis Borau y Julio Medem, entre muchos otros] me dije: «Bueno, son toda gente muy importante». Así que le agradezco al Festival de Málaga hacerme pertenecer a ese club, el club de los comprendidos.

Cenizas en el Paraíso, Caballos Salvajes, Kamchatka , Plata Quemada... Son películas referente dentro de la cultura latinoamericana. ¿Usted cómo las ve ahora?

Para mí son parte de mi vida. Este año, no sé por qué, se repusieron varias de ellas y ver que siguen enteras, que siguen comunicando, que siguen vivas, que dialogan también con un público que aún no había nacido cuando las hice, me da una satisfacción enorme. Y luego hay recuerdos que tengo tatuados en el alma... Recuerdo con Caballos Salvajes, con la que inauguramos el Festival de Venecia, asistí a una proyección en una piazza, con tres mil personas viendo la película reaccionando maravillosamente... O con Kamchatka, que siempre pensé que era una película tan en clave que no sabía si se comprendería del todo fuera de Argentina, pero que luego se estrenó en España y fue un gran éxito de público [Reflexiona] Eso es lo que persigue el cineasta, captar la emoción humana, la verdad, y cuando lo logra, cuando una película, que es algo tan lleno de diferentes circunstancias, consigue alinear todos los trenes, es algo insuperable.

Marcelo Piñeyro, Premio Retrospectiva / Gregorio Marrero

¿Por qué hace usted cine?

Yo hago cine porque de adolescente hubo películas que fui a ver hechas por otros, que yo sentí que había alguien en algún lugar del mundo que había hecho esa película para mí. Y que tenía la capacidad, sin conocerme, de hacerme sentir cosas, que tenía un diálogo, una representación... Todo eso venía de una persona desconocida. Cuando veo que alguna película mía ha causado ese efecto pienso que lo he conseguido, que el trabajo está hecho. En realidad, todo lo demás, los festivales, los premios y el éxito son muy bonitos pero son vanidades. Lo verdadero es cuando vos sentís que ese vínculo con un espectador sentís que se ha logrado. Eso para mí es el verdadero éxito. Eso es lo que ansío.

Piñeyro asegura que hace películas porque de adolescente sintió en el cine que en algún lugar del mundo alguien había hecho ese filme para él

Su último trabajo es una serie de televisión, El Reino, que ha tenido un formidable éxito.

Es la primera vez que hago una serie. Y es un formato un poco más complicado que una película, especialmente en las fases de guión y de edición. Pero fue una experiencia fantástica y muy sorprendente, por ejemplo, al ver que ha funcionado extraordinariamente bien en Corea. No tengo ni idea de qué verá un coreano en El Reino; supongo que como cuando yo veo una película coreana, que veré otras cosas a un coreano pero me llega también. Eso es lo maravilloso de lo que hacemos nosotros, ¿no?

¿Se puede seguir haciendo cine ahora mismo en Argentina?

Sé que yo puedo seguir haciendo cine porque puedo conseguir financiación vía plataformas, pero está muy complicado el tema. O sea, este gobierno [el de Javier Milei] está queriendo cerrar un instituto de cine, está saboteando todas las casas de la cultura... Estoy muy preocupado por el futuro del cine argentino. Yo ya tengo un camino recorrido pero soy quien soy por el cine argentino: me formé en la educación pública argentina, estudié Cine en la educación pública argentina... Sin el apoyo del Instituto de Cine que ahora quieren eliminar no habría podido hacer mis primeras películas. Después ya no lo necesité pero hay mucho talento en Argentina y hay muchos jóvenes cineastas a los que no les podemos cerrar las puertas. Y la verdad que me preocupa el futuro de ellos y de su cine tanto como el mío. No puedo pensar sólo en mi ombligo. De verdad, no puedo ni quiero.