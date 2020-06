Iron Man: hierros estilizados

El primer volumen de Panini dedicado a recopilar la aparición del Vengador Dorado ('Nace Iron Man') abarcaba desde su origen, en el número 39 de 'Tales of Suspense' (1963), hasta completar el año 1965. Estas historias seminales sentaron las principales líneas argumentales del particular universo del héroe metálico. Ya saben: el multimillonario Tony Stark, cuya empresa se dedica a la fabricación y venta de armas, es herido y capturado por combatientes vietnamitas y se ve obligado a crear una armadura de hierro para salvar su debilitado corazón y escapar del enemigo. Seguidamente, esa armadura se convertirá en el motor de las nuevas investigaciones de Stark, que obsesiona con las mejoras del traje, y en la nueva misión de su vida: salvar al planeta de los malhechores. El nacimiento del nuevo superhéroe a manos de Stan Lee, Don Heck, Larry Lieber y Jack Kirby vino a contribuir a la popularidad de la por entonces incipiente Era Marvel, aunque no fue hasta mediados de los sesenta, etapa que recoge este segundo volumen, 'Iron Man: ¡Por la fuerza de las armas!', cuando nuestro protagonista comienza a despuntar de manera sobresaliente.

Si bien es cierto que la aparición del cabeza de lata causó sensación, la llega de Gene Colan a los lápices marcó un antes y un después. El dibujante, en perfecto tándem con Stan Lee, hizo que la imagen de Iron Man adquiriera un impacto visual mucho más atractivo, otorgándole a la armadura una sorprendente naturalidad. Y lo mismo hizo con los personajes secundarios y villanos de la serie, como El Hombre de Titanio, El Fundidor, El Mandarín o Latigazo. Este segundo Omnigold compila toda la etapa del Iron Man de Gene Colan en 'Tales of Suspense', hasta el estreno de la propia cabecera del superhéroe, 'El invencible Iron Man' (mayo de 1968), además del magnífico enfrentamiento con Namor. En estos años, Tony Stark se debate entre desvelar su identidad secreta o mantenerla en el anonimato, al mismo tiempo que el Senado de los Estados Unidos le solicita que testifique para dar a conocer los detalles de la tecnología de su escudero metálico para incorporar sus poderes al bien común: la defensa del país. Los seguidores de Iron Man no deberían pasar por alto estas maravillosas viñetas que nos trasladan a un mundo del cómic en pleno apogeo y a unos personajes que forman parte de la mejor historia de la Casa de las Ideas.