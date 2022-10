Beatles: Una prodigiosa amistad

Sobre los Beatles hemos visto y leído de todo. Pero la vida y obra del cuarteto de Liverpool sigue despertando pasiones tanto entre sus admiradores más veteranos como en las nuevas generaciones. El insuperable legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr continúa ejerciendo hoy día como potentísimo motor de inspiración, pese a que la ruptura del grupo se formalizase en 1970, hace más de medio siglo. Y aunque pensemos que todo está ya contado, cada cierto tiempo volvemos a entusiasmarnos con el descubrimiento de nuevas grabaciones encontradas en un viejo baúl, vídeos inéditos de su gira por Japón o la recuperación del material cinematográfico rodado durante las sesiones de ‘Let It Be’. Ahora, gracias al título ‘The Beatles: historia de una amistad’, podemos disfrutar de un original cómic sobre la inmensa leyenda de los Fab Four.

La novela gráfica, firmada por el guionista Luciano Saracino y el dibujante Nicolás Brondo, no pretende contarnos nada que no conozcamos, sino que centra su mirada en cómo John y Paul forjaron la leyenda del grupo a través del fortísimo lazo de amistad que los unió desde el primer día que se conocieron. Esa amistad, unida a su pasión por el rock and roll y sus talentos a la hora de escribir canciones convirtieron a los Beatles en la formación más trascendental del siglo XX y, pese a quien le pese, lo que va del XXI. El emocionante relato, cuyas efectivas viñetas nos conducen desde el primer encuentro de los músicos en la iglesia St. Peter’s de Woolton en 1957, donde Lennon actuaba con sus Quarry Men, hasta el asesinato del autor de ‘Imagine’ en Nueva York en 1980, refleja cómo, pese a las últimas tensiones y disputas que llevaron a la amarga disolución de la banda, ambos siguieron manteniendo la inquebrantable confraternidad sobre la que construyeron el inmortal repertorio de los Beatles.