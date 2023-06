El tebeo español sigue vivo, aunque desde hace ya bastantes años se haya disfrazado de novela gráfica, lo que al final poco importa. Y entre las cosas que le están pasando a nuestros tebeos me llama la atención la rara apuesta patria a la que se ha lanzado una editorial especializada en superhéroes y otras zarandajas. Que ECC Ediciones lleve a las librerías tanto las aventuras de Batman como los desparrames contraculturales de Nazario, en un sello como ECC Arte y Coleccionismo que parece creado para él, resulta chocante al tiempo que esperanzador. Pero es que además de un respetado veterano como Nazario, los editores de Superman también han fichado a una promesa ya asentada como Lorenzo Montatore, del que ya han publicado dos buenas obras: ‘Obras incompletas (2015-2022) y la más reciente ‘Aquí hay avería’. Y hay más en esta casa: Alfonso Font, Fernando de Felipe, Xavi Morató y Danide, Carlos Trillo y Alberto Breccia, entre otros. Vamos, que parece que van en serio en esto de recuperar con dignidad a clásicos de aquí y también se juegan sus perras por algunos jóvenes. Creo que este giro en su política de publicaciones es algo aplaudible, y que si les sale bien será bueno para autores y lectores, porque no solo podemos vivir de Batman y Superman, y quizá tampoco los editores –aunque eso último no lo tengo tan claro-.