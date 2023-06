Leo un artículo sobre ‘Huellas de vagabundo’ (Uno Editorial, 2023), un volumen de 750 páginas sobre la trayectoria de Supertramp, y me sorprende la pasión de su autor: «No recuerdo un día de mi vida que no los haya escuchado» comenta Abel Fuentes, un madrileño de 53 años que quizá deba darse un descanso de tanta escucha del ‘Breakfast in America’ –pocos discos contienen tanto azúcar, por lo que Abel se juega una diabetes-. Parece que le ha quedado un libro muy completo, con 90 entrevistas y muchísima documentación. Ese compromiso surge de una pasión irrefrenable, y seguro que la lectura de ‘Huellas de vagabundo’ es la mejor inmersión posible en el mundo progresivo y dulzón de Supertramp –y sí, yo también he ido a uno de sus muchos conciertos en España, una de sus plazas fuertes-. Estos apasionamientos me producen sensaciones ambivalentes, pero sobre todo me generan mucho respeto y admiración. En otro orden de cosas, creo que este año la mejor manera de acercarse a la Feria del Libro de Madrid es en canoa, y esta novedad no sé si es muy positiva para la venta de libros. Ya veremos qué cifras espectaculares nos dan al final de este domingo, pero la impresión que todos tenemos es que la buena racha sigue y que las editoriales están llevando bien esta década, y creo que es algo de lo que todos debemos alegrarnos.