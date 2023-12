En ‘Después de Safo’, que publica Alianza editorial, con traducción de Aurora Luque, la escritora Selby Wynn Schwartz se cita con algunas de las artistas, escritoras y activistas más libres y fascinantes de principios del siglo XX: Colette, Renée Vivien, Isadora Duncan, Romaine Brooks, Gertrude Stein, Radclyffe Hall, Eva Palmer o Lina Poletti son solo algunas de ellas.

A todas ellas las une el deseo de construir una vida propia, la creatividad desbordante, unos cuantos amores cruzados y, por supuesto, Safo. Muchas de ellas son lesbianas, otras muchas vivirán solo puntuales «idilios sáficos» y algunas más ingresarán en esta sociedad ficticia por su mera devoción a las palabras, y no tanto a los actos, de la poeta de Lesbos. Sus fragmentos son el corazón de este libro que acaba de ser seleccionado por The New York Times en el número 1 de sus «100 libros más notables del 2023» y por Time entre los «100 libros de 2023 que debes leer».