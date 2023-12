El triángulo, sobre todo el escaleno, los tres lados desiguales, ha dado mucho juego literario y cinematográfico. Desde Cervantes a Borges o Benedetti, pasando por Flaubert y Tolstoi. El triángulo que aquí, en ‘El último guerrero’, nos presenta José Antonio Sau, escritor y periodista malagueño de ya amplia trayectoria literaria, está formado por Marcos, Fabián y Marta, que se conocen desde niños, que pasan la infancia juntos y que mantienen entre sí un fuerte vínculo durante muchos años. En un barrio marinero, trasunto de El Palo. Pero llega la edad adulta, es decir, para los que comulgan con Rilke, el final del paraíso. Aunque haríamos mal en reducir esta novela a la evolución de un triángulo y al reflejo en el texto que la relación entre sus componentes, sus anhelos y deseos tiene en la historia. Es mucho más. Es una novela sentimental, sí, de frases potentes y reflexivas pero con mucha acción. Un noir, también, sobre todo a partir de la mitad de libro. Pasan cosas. Gente muere. El barrio evoluciona, la vida también. De fondo, muchos asuntos: el bullying que sufre uno de los protagonistas, la especulación inmobiliaria, la realidad y el deseo, la maternidad o los malos tratos a las mujeres.

Por la novela desfilan personajes muy sugerentes y atractivos, el Capitán entre ellos, veterano y protector de uno de los protagonistas, hombre de pasado dudoso, tal vez legionario, norteño afincado en el sur, auténtico, atrayente, sabio por experiencia. Hablando de personajes, inolvidables resultan también el Pippen y el Pocaplaya, dos macarras, no de libro, pero sí de este libro. De particular avilantez, dudosas intenciones, poca ética, nula moral y hasta violentos. La acción va progresando con atinadas descripciones de la vida infantil, juvenil, la vida en la calle, la vida sencilla de no hace tanto, de unas décadas atrás. El protagonista narra desde el presente aquel tiempo, su tiempo, el de sus sueños. Pronto ocurre un crimen. El desgarro. La vida y el devenir de los tres se va separando. Bueno, de dos de ellos, más bien. La intensidad de la narración va creciendo y sentadas las bases descriptivas llega un momento en el que casi todo es acción.

Marcos, convertido en periodista y contando la historia, utiliza a veces un recurso efectista: reproducir supuestas noticias de un periódico malagueño que van dando cuenta de un importante suceso (no hay spoiler en esta reseña) para que el lector vaya informándose de una parte de la trama. Aquí saca Sau su nervio periodístico, su experiencia de muchos años en este periódico informando de sucesos y tribunales, juicios, investigaciones, casos de corrupción, crímenes y picaresca. Porque esa es una virtud de esta novela: combinar el ritmo pausado, de novela de sentimientos, con el ritmo fuerte que ha de tener, para enredar al lector, toda novela negra. Es esta la mejor y más lograda novela del autor que nos ocupa, si bien en ‘Historia de un suicida’ (La isla de Siltolá, 2021) ya dio muestras de su madurez a la hora de contar y narrar, describiendo las visicitudes de Bonifacio Miró, que un buen día se sube a una azotea y amenaza con tirarse al vacío. Es entonces cuando familiares y allegados se van reuniendo a las puertas del edificio, cada uno con sus motivaciones y perspectivas. Suspense y relaciones humanas.

La trayectoria de José Antonio Sau, profesor de escritura creativa en Fuentetaja, que incluye un reciente y goloso libro de aforismos, ‘El sueño de Chet Baker’ (colección ‘La vie en Rose’. Jákara Editores), comenzó con ‘Los cuentos de la cara oscura’ (2015), donde mostraba su preocupación y afán por enseñar las vidas de desheredados y afectados por la crisis. Una suerte de realismo naturalista que lo impulsó luego a la pura novela negra. Tiempo después publicó ‘La chica de los ojos manga’, dando a imprenta luego, ‘Lola Oporto’ (finalista del XIII Premio Setenil), novela protagonizada por una particular investigadora, expolicía adicta al café y obsesiva, que seguramente retomará en nuevas aventuras literario-detectivescas. Sus fans lo piden a gritos.

En su vertiente más periodística cabe destacar ‘Málaga en sus mercados’ (ediciones Azimut 2022), un libro que recopila reportajes sobre los mercados municipales, esos lugares emblemáticos llenos de vida y tentaciones, verdaderos corazones de barrio. Con ‘El último guerrero’ (The Ultimate Warrior, sí, uno de los luchadores de Pressing Catch más famosos de los años 90), Sau ha logrado una historia de largo aliento que fotografía universalmente su ciudad y radiografía almas. Muy variadas. Canallas o bendecibles.