Libros, fantasmas y simpatía en Jerez de la Frontera

Es algo viejo y sabido que vivir entre libros quizá no sea tan saludable como algunos queremos creer. Pero nadie puede negar que los delirios nacidos de los lectores insaciables son los mejores. Ahí tenemos el ejemplo clásico por excelencia en Don Quijote, la magistral creación de Cervantes que siempre vale para todo. Y esto me viene a la mente mientras cruzo el umbral de Planeta ZOCAr, la librería que regenta el encantador y magnético Chencho en Jerez de la Frontera. Este librero y autor, creo que ya ha publicado casi veinte libros, ha convertido su establecimiento en una cueva de libros, un lugar en que se sentiría como en casa Peter Kien, el sinólogo que protagoniza ‘Auto de fe’ (1935), de Elias Canetti, y cuyo departamento en la novela es una inmensa biblioteca de 25.000 volúmenes -más o menos los mismos que rodean al bueno de Chencho-. Si esto no es motivo suficiente para visitar esta librería dejo aquí otro: Chencho dice que entre las montañas de libros que no cesan de crecer se mueven diez u once fantasmas. A uno de ellos hasta le han identificado los investigadores del programa televisivo ‘Cuarto Milenio’: parece que podría tratarse de José de Montenegro, un pintor gaditano que pudo morir en este lugar en 1916. ¿Más motivos para visitar Planeta ZOCAr? Pues los obvios, los libros. Y allí la verdadera sorpresa es la conversación y amabilidad de Chencho. No se lo pierdan.