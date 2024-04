Una (verdadera) noche cultural malagueña

La frenética noche cultural malagueña parece que existe, que es algo real y vivo, una realidad alejada de las grandes citas con presupuestos millonarios, y que quizá no mueva a miles de participantes, pero si a muchos lectores, espectadores y en general a un público curioso. Esto me vino a la cabeza mientras cenaba en una mesa en la que Jota le preguntaba a Blanca Lacasa sobre cómo le había ido la presentación de ‘Las hijas horribles’ (Libros del KO, 2023) en una librería céntrica y bastante activa, mientras ella quería saber sobre su charla con Pepo Pérez tras la proyección de ‘Arrebato’ (Iván Zulueta, 1979) en el Paraninfo de la Universidad de Málaga; justo antes, José Pablo García adelantaba a todos en la mesa algo sobre el tebeo en el que trabaja apurando la fecha de entrega –y comparto que será algo llamativo, y quizá escandaloso cuando lo publique-. Esto no es solo cotilleo, porque en la misma mesa estaban una videocreadora, una gestora cultural y una periodista, además de Natalia Dragó y el propio Pepo Pérez, con lo que de verdad se puede decir que Málaga tiene una escena creativa muy profesional que se mueve y relaciona con el resto del país –y una bastante femenina, por cierto-. Yo soy un descreído de estas cosas, pero a veces te toca tenerlas en frente de tus narices, y si ni aún así quisiera darme cuenta de que existe yo sería un ciego con una pistola, por citar mal a Chester Himes.