Un proyecto Erasmus lleva a República Checa a alumnos del Antonio Machado

Alumnos del colegio público Antonio Machado de Málaga han viajado a República Checa con motivo de la tercera movilidad del Proyecto Erasmus 'Different yet the same' (Diferentes pero iguales), en el que llevan trabajando dos cursos. Una iniciativa europea en la que participan junto a profesores y estudiantes de otros tres países europeos: República Checa, Italia y Turquía.

En esta ocasión, han viajado en abril nueve alumnos de 6º de Primaria junto con tres profesores del centro a la ciudad de Sumperk, en la provincia de Moravia.

"La experiencia ha sido muy positiva pues no solo han podido desarrollar su competencia en lengua inglesa, sino que también han compartido experiencias, conocido otras costumbres, tradiciones y han podido hacer nuevos amigos. En definitiva la oportunidad de sentirse ciudadanos europeos", ha comentado la profesora Fredesvinda García Díaz,

coordinadora de proyectos Erasmus.

Durante la estancia en la República Checa, los visitantes fueron recibidos con una ceremonia de bienvenida en el propio centro y también tuvieron una recepción en el Ayuntamiento de Sumperk en la que participó el alcalde.

Entre las actividades realizadas en el centro educativo junto con los alumnos de los otros países destacan talleres de cocina o de cerámica. Además, pudieron practicar hockey sobre hierba.

Como parte también del proyecto, los alumnos malagueños realizaron un trabajo para presentar España a los checos, explicándoles las palabras más usuales, las comidas típicas, así como los lugares más emblemáticos.

Además de visitar Praga y poder ver la nieve, la expedición malagueña ha estado en una fábrica de papel, en unas aguas termales y en el castillo de Bouzov, uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Moravia.