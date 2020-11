Unos 3.000 británicos han pedido desde julio la residencia en Málaga

A medida que se acerca el fin del periodo transitorio que impondrá el 31 de diciembre el calendario establecido a raíz del brexit, crece la demanda entre los ciudadanos del Reino Unido para regularizar su situación en la provincia. De hecho, unos 3.000 británicos que no contaban con el permiso necesario han pedido -durante los últimos cuatro meses y medio- la residencia en Málaga. Según se desprende de los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Málaga, la Oficina de Extranjería registró, entre el 6 de julio y el 10 de noviembre de este año, 2.692 solicitudes de este tipo.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa del Sol, el abogado Ricardo Bocanegra, aseguró que en estos momentos «existe mucho interés -y preocupación también- por parte de numerosos británicos para regularizar su situación en la provincia y pedir el permiso de residencia». Según recalcó Bocanegra, la intención de formalizar estos trámites es «creciente conforme se acerca el final del año porque la finalización del periodo transitorio es el 31 de diciembre».

Este letrado experto en Extranjería explicó que, en estos casos, «se debe distinguir entre dos supuestos, entre quienes ya tengan de antes el permiso de residencia como ciudadano comunitario y entre quienes no lo tienen, quienes no lo han tenido nunca».

En relación a quienes ya posean el permiso de residencia en España, Bocanegra recordó que se trata de un trámite «sencillo» y solo deben «hacer el canje para obtener el nuevo tipo de permiso, la TIE (tarjeta de identidad de extranjero), antes de que concluya el año y se termine el periodo transitorio».

Ahora bien, este gran conocedor de la colonia británica costasoleña añadió que «el acuerdo de salida del Reino Unido establece seis meses más, da una prórroga hasta el 30 de junio de 2021, para que lo puedan solicitar los que ya tengan el permiso de residencia en España o en otro país de la Unión Europea». «Casi todos están pidiendo el permiso antes de final de año por si acaso, no todos conocen esta prórroga incluida en el acuerdo», señaló.

En este punto, el abogado marbellí insistió en que «se trata de un trámite muy simple y solo hay que cambiar la residencia antigua como ciudadano comunitario por la residencia nueva como ciudadano no comunitario». «Solo deben ir a la Comisaría de la Policía y allí les hacen el cambio, se les está dando muchas facilidades a los británicos y ahora tienen un trato preferente», subrayó.

En estos casos, los británicos que regularicen su situación recibirán la TIE con una vigencia de cinco años o incluso de diez años si el permiso de residencia tiene una antigüedad de cinco o más años. «Para los británicos que tengan la residencia en España el cambio a la nueva tarjeta es tremendamente fácil, ventajoso y se hace sin ningún tipo de problemas», dijo el abogado. No obstante, Bocanegra aclaró que en el otro supuesto el procedimiento «es más complejo». «Hay muchos británicos que nunca han tenido el permiso de residencia porque hasta ahora no había ningún problema en que fuera así, podían entrar y salir sin un control de pasaportes y no veían la necesidad de pedir la residencia», dijo.

Respecto a quienes carecen del permiso, Bocanegra especificó que «deben dar dos pasos». «Primero, en Málaga tienen que pedir en la Oficina de Extranjería una autorización previa para la que deben aportar pruebas de que cuentan con un seguro médico válido en España, acreditar que tienen solvencia económica y demostrar con el empadronamiento que llevan viviendo en España un tiempo». Respecto a este último requisito, precisó que «existe cierta polémica porque la ley establece que se acredite la residencia de facto en España pero no especifica cuánto tiempo». «Lo aconsejable es acreditar que llevan en el país un mínimo de tres, cuatro o cinco meses», apuntó.

Una vez que se cumple con este primer paso, en la Oficina de Extranjería de Málaga se estudia caso por caso antes de conceder la autorización necesaria. Cuando esta ya ha sido conseguida, «hay que dar un segundo paso y el interesado tiene que ir a la comisaría de su ciudad a solicitar la TIE». «Allí hay una sección denominada brexit, para la que dan la cita mucho más rápido que en otros casos, y una vez que va con la resolución favorable de Extranjería ya le dan la tarjeta de residencia con una validez de cinco años», expuso.

Eso sí, Bocanegra relató que el principal problema que se ha tenido, en algunos casos, es que «resulta difícil acreditar haber vivido en España con antelación porque no suelen sellar los pasaportes y la casa no la tienen a su nombre». «Quitando este problema que surge a veces, está funcionando bastante bien la tramitación vinculada al brexit en España», concluyó el abogado marbellí Ricardo Bocanegra.