El Distrito Málaga-Guadalhorce ha comenzado esta semana a administrar la segunda dosis de AstraZeneca a los profesionales esenciales que ya contaban con la primera vacuna.

Son los colectivos incluidos en el grupo 6 de vacunación, que recoge, por un lado, a los efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Autonómica y Local, los bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas. Por otro, el personal docente desde Educación Infantil y Especial hasta la Educación Primaria y Secundaria.

En estos días, algunas categorías de este grupo prioritario están acudiendo a los centros de salud, principalmente en el ambulatorio de Teatinos, para recibir la segunda inyección, pudiendo elegir, los menores de 60 años, entre continuar con AstraZeneca (como defiende la Junta de Andalucía o completar la pauta con Pfizer (la opción del Ministerio de Sanidad).

Cuando reciban la llamada del personal del SAS para darles una cita entonces deberán transmitir su elección para que los dispositivos de vacunación puedan hacer las previsiones de los viales necesarios.

En la próxima semana, los equipos sanitarios establecidos en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital reforzarán la finalización de la pauta vacunal exclusivamente de los docentes, para la que se dedicarán, en principio, las tardes del martes y el jueves. No obstante, desde el distrito sanitario dejan la puerta abierta a una ampliación de los días planificados "en función de la necesidad de las agendas".

Los profesionales esenciales en prima dosis de AstraZeneca que cuenten con una cita en vigor para recibir la segunda inyección -expedida por los sanitarios tras ponerles la primera vacuna-, esta se mantendrá vigente, por lo que deberán acudir a la hora y fecha que se le asignó en su momento. "Salvo casos puntuales donde, por motivos de logística, se ha procedido o se procederá a cambiarse", apuntan desde el distrito.

En el caso de que fueran de los primeros colectivos en vacunarse a principios de febrero y la segunda cita se caducase, si son docentes recibirán una llamada telefónica del referente sanitario escolar de su centro educativo de referencia para concertar una nueva cita, aunque también existe la posibilidad de contactar directamente con el referente escolar. Si pertenecen a otros grupos esenciales serán llamados igualmente por los profesionales del distrito sanitario.

Por ahora, aquellas personas que hayan pasado la Covid-19 no están recibiendo la segunda dosis. Si se hubieran contagiado después de haber recibido la primera vacuna, deben ponerse la segunda vacuna aunque deberán esperar unos seis meses desde que recibieron el diagnóstico.

Consentimiento informado

Según se acordó en el Consejo Interterritorial de Salud, los menores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca pueden elegir entre seguir con el preparado británico o cambiar a Pfizer para completar la pauta, una elección que puede ratificarse en un documento donde se expone el consentimiento informado para cualquiera de ambas opciones.

La ciudadanía puede acceder a ese documento elaborado por la Consejería de Salud y Familias en la página web de Andavac. Para los docentes, la figura del referente escolar se está encargando de distribuirlo.

No obstante, aunque la persona rechace firmar el consentimiento, se les podrá inyectar la fórmula deseada. Según el distrito, "se entiende que, con el hecho de acudir de forma voluntaria a su cita, la persona está de acuerdo con dicha vacunación". Aunque no es necesario, desde la Delegación de Salud consideran que "lo ideal" es que lo lleven consigo cuando vayan a ponerse la segunda dosis. En cualquier caso, la vacunación quedará anotada en la historia clínica del individuo.