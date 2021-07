La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, también conocida como Refugio “José Cabra”, ha publicado el balance de datos del primer semestre de 2021 y ha confirmado el récord en abandono y maltrato de perros y gatos en la ciudad. Carmen Manzano, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, asegura que este primer semestre del año ha sido «muy duro porque hemos recibido muchísimos casos de maltrato y abandono».

Prueba de esto son los datos que publica la Sociedad Protectora de Animales y Plantas: han entrado en el refugio 410 perros y 154 gatos entregados por particulares. Por otro lado, han devuelto 35 perros y 6 gatos después de haber sido adoptados y han sido atendidos a los requerimientos de la Policía Local y salvado a 60 perros y 9 gatos. Por último, han rescatado del Centro Zoosanitario Municipal a 86 perros y 108 gatos.

Manzano explica que «no sólo existe el maltrato físico hacia los animales, sino también el psicológico, que es el más difícil de solucionar». La Sociedad Protectora de Animales y Plantas, en el balance de datos del primer semestre de 2021, detalla que se han adoptado 379 perros y 135 gatos en adopciones nacionales y 107 perros y 72 gatos en adopciones internacionales (Holanda, Alemania, Suecia y Finlandia).

Asimismo, indica que han devuelto, gracias al chip, a 50 perros y 2 gatos a sus familias y que, desgraciadamente, han tenido que eutanasiar a 18 perros y 25 gatos, la mayoría de cachorros que entraron en muy malas condiciones o lactantes que no fue posible sacarlos para adelante. Respecto a las camadas, la presidenta de la protectora afirma que «suponen un gran problema, no sólo económico, también psicológico porque cuando entran sabes perfectamente que no van a sobrevivir, pero aún así lo intentas».

El refugio declara que han fallecido 21 perros y 16 gatos, todos por enfermedad o vejez y que «se unirán a la Gran Manada del Arco Iris». Además, ha manifestado que existe una asignatura pendiente: el chip de los gatos, ya que la mayoría no tiene y eso les impide buscar a sus familias. La presidenta de la Protectora de Animales y Plantas ha recalcado los momentos tan duros que han vivido en este primer semestre del 2021. «Este año hemos vivido uno de los peores respecto a casos de perros en muy mal estado. Por supuesto, la mayoría han sido pobres perros de caza». También anima a denunciar siempre, «el maltrato y el abandono no pueden quedar impunes».