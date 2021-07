El Ayuntamiento de Málaga, a través del concejal del distrito de Carretera Cádiz, Luis Verde, y el titular del Área de Movilidad, José del Río, desarrolla estos días el programa municipal para reordenar la presencia de caravanas y autocaravanas en la ciudad, según informaron ambos ediles a este periódico.

Así, Movilidad, por un lado, va a pintar y señalizar una amplia parcela cercana al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena para que las caravanas y autocaravanas puedan estacionar e, incluso, pernoctar, pero siempre concebido este espacio como un sitio de paso, es decir, no podrán estar más de 48 o 72 horas, explicó Del Río. En ese suelo, dijo el edil a este periódico, caben unos 300 vehículos, pero se van a pintar sitios de aparcamiento para 100 autocaravanas, el 75% de estos espacios de estacionamiento tendrán cinco metros de ancho por ocho de largo, y el 25% restante será aún más grande con el fin de que quepan autocaravanas con remolque. «Ahí pueden aparcar, pueden pernoctar también, claro, unas 48 o 72 horas, pero no se trata de un camping, sino de un sitio de paso. Eso no puede convertirse, en ningún caso, en un camping de autocaravanas. Es decir, pueden parar, pero no sacar avances, sillas, mesas o toldos, los utensilios habituales para acampar. Es decir, pueden estacionar como un vehículo cualquiera».

La idea, dice Luis Verde, es que Movilidad señale en estos días un importante aparcamiento entre el Martín Carpena y Lexicógrafa María Moliner. Asimismo, allí se va a instalar un punto de descarga de aguas grises y carga de agua potable con el fin de que puedan abastecerse del líquido necesario estas autocaravanas. Verde indica que se trata de una ubicación inmejorable, porque pueden dejar «ahí la caravana y tienen acceso perfecto al transporte público de la EMT o el Metro si quieren visitar la ciudad», además de tener muy cerca el acceso a las rondas.

Por otro lado, este «plan para reordenar la presencia de autocaravanas en la ciudad de Málaga», subraya Luis Verde, se completa también con la señalización de que las caravanas y autocaravanas sólo podrán aparcar tanto en los terrenos del Butano, cerca de Sacaba Beach, y junto al chiringuito Vicen Playa, donde ahora suelen estacionar y pasar varios días estos turistas, de nueve de la mañana a doce de la noche, es decir, no podrán permanecer estacionados en esos espacios por la noche, con el fin de que no se conviertan estas zonas, dice Verde a este periódico, en sitios de acampada. «No van a poder aparcar ni las caravanas ni los vehículos, claro, por la noche, siempre tendrán que hacerlo por el día».

Verde señala que ha habido quejas vecinales por «el mayor o menor bullicio que se forma» en la parcela del Butano y en el aparcamiento del Vicen Playa. «Y vamos un paso más allá, hacemos limpieza intensiva siempre en la zona del Butano, así que ahora, tal como se llega a la rotonda de Sacaba, a la derecha, entre esa barriada y el Butano hay un carril de servicio que usamos nosotros y Costas para acceder a la parcela y hacer el correspondiente mantenimiento, así que ya estamos pensando en restringir el acceso y que únicamente puedan entrar los vehículos autorizados o, incluso, poner una cadena con candado para evitar que discurran por allí vehículos y autocaravanas y que acampen en esa zona». Este periódico ya informó a mediados de marzo de 2020 que el Ayuntamiento de Málaga estaba buscando una parcela en la capital para que las autocaravanas puedan aparcar y en la que pudieran pasar, como máximo, 72 horas, como marca la ordenanza, todo ello con el fin de impulsar este tipo de turismo y en atención a las solicitudes efectuadas por la Plataforma para Pernoctar en Karavanas y Afines (La Peka), que aglutina a los amantes de este tipo de ocio. También se aprobó en febrero de 2020 una moción de Adelante por unanimidad con el fin de mejorar las infraestructuras para las autocaravanas en la ciudad.

La Peka defiende abrir sitios para este tipo de turismo

La Plataforma para Pernoctar en Karavana y Similares (La Peka, se hacen llamar en internet) explicó a este periódico en marzo de 2020 que cuentan con 300 afiliados y su vicepresidente, Antonio Martínez Ruiz, señaló que Málaga, que fue acreedora del título de Capital Europea del Turismo Inteligente tiene, necesariamente, que abrir sitios de esta naturaleza para este tipo de turismo. También reclamaban que haya puntos limpios para el suministro de agua y la sustitución de aguas grises.