El futuro de la ingeniería y mecánica de motociclismo tiene apellidos vinculados a la Universidad de Málaga. UMA Racing Team es un equipo formado por estudiantes de diferentes grados de ingeniería de la UMA: Mecánica, Industrial, Robótica, Eléctrica... El equipo nació para participar en MotoStudent, una competición entre universidades de todo el mundo donde los equipos de estudiantes deben diseñar, fabricar y desarrollar bajo una normativa específica un prototipo de motocicleta a lo largo de un año y medio.

Agustín Escalera, jefe de los estudiantes del equipo, Manuel Alcázar, estudiante de Doctorado, Juan María Velasco, técnico de laboratorio, y dos de los tutores del proyecto, Juan Jesús Castillo y Juan Cabrera, explican cómo es la preparación de la competición, y cómo la compaginan con sus vidas de estudiantes y profesores. "Si algo te apasiona le encuentras un hueco diario, así que no me resulta difícil, a veces incluso estoy en otra cosa y me viene a la mente un diseño o una idea", comenta Agustín, que a sus 20 años se ha embarcado en este proyecto a la par que cursa 2º de Ingeniería Mecánica.

La moto malagueña, la mejor en circuito

Desde su debut en 2008 el equipo malagueño no ha hecho más que cosechar éxitos. En la edición de 2015-2016, su propuesta de moto eléctrica logró el segundo premio a mejor diseño y mejor proyecto industrial, y un año después, en la competición de 2017-2018, su motocicleta fue la mejor "MotoStudent". La pandemia tampoco ha frenado a estas promesas del motor: En la última edición han conseguido el premio a la mejor motocicleta en competición.

"Competimos con equipos de mucho presupuesto, muy ambiciosos, que van a competir muy seriamente, y nosotros, sin tener tanta financiación detrás ni tanto apoyo, hemos llegado a ser la mejor moto en competición tres años seguidos", comenta Castillo. En MotoStudent compiten equipos de universidades de Estados Unidos, Italia, Croacia, Alemania, Gran Bretaña, India, Brasil, entre otros muchos países. Destacan los equipos italianos, según Cabrera, que cuentan con gran apoyo financiero, y suelen ir a las competiciones "con mayores expectativas y demanda por parte de los patrocinadores". A pesar de ello, en el circuito reina el compañerismo y el buen ambiente. "Algún año hemos tenido que dejar alguna pieza a otro equipo, y en alguna ocasión nosotros hemos necesitado ayuda y la hemos tenido. Somos competidores pero también compañeros", explica uno de los estudiantes.

La competición se realiza durante año y medio, en el que los equipos deben ir enviando actualizaciones de su proyecto a la organización, que evalúa la propuesta "teórica" de las universidades. La prueba práctica se lleva a cabo en el último mes de la competición. Es la única parte en la que los equipos conviven y se relacionan entre sí.

Para los tutores es "un honor ver a los estudiantes crecer como profesionales durante los años que dura la competición", explica el profesor y tutor Juan Cabrera. Algunos de ellos, incluso, permanecen durante varias ediciones en el equipo, como es el caso de Manuel Alcázar, que ha estado en cuatro ediciones, dos con el equipo de la Universidad de Jaén, y dos en el UMA Racing Team.

Pertenecer a un equipo con tanto potencial abre muchas puertas a los estudiantes que lo forman. Para Escalera, y Alcázar, la labor que realizan para el UMA Racing Team está enriqueciendo su paso por el grado en Ingeniería Mecánica, además de ser un elemento diferenciador en su currículum. "Cada día aprendemos más y más. Y al terminar el grado tenemos una experiencia que pocos estudiantes pueden decir que tienen", comenta Escalera.