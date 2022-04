«Los vecinos del Centro estamos desamparados por las administraciones»

Con él, es la cuarta generación que vive en el Centro. Exalumno de Maristas y médico de 48 años, el malagueño Carlos Carrera es el nuevo presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo. Antes de empezar subraya que es amigo de la moderación pero sin abandonar la firmeza a la hora de reivindicar.

¿Sienten que están viviendo en un gueto turístico?

Es un sentimiento mayoritario. Gueto turístico, polígono turístico o parque temático. Al vecino del Centro no le molesta el trasiego de visitantes, pero está viendo que todo se orienta a ese sector y empieza a desaparecer toda la red que abastece a una población residencial normal, con lo que comienza a tener dificultades. Hay que pensar que aquí viven muchas personas mayores y si los vecinos que tú tenías, de pronto son apartamentos turísticos, ¿a quién le pides ayuda?

Y la población del Centro disminuye.

Aproximadamente quedan unos 5.000 vecinos en este barrio, el que más tiempo lleva habitado desde la fundación de Málaga -no puede ser una sorpresa que aquí vivan vecinos-. El Centro tiene capacidad para cinco o seis veces más. Es cierto que desde los años 90 hasta ahora se ha podido perder perfectamente un 30 por ciento de población, pero la gente se va por todas estas circunstancias, no de forma voluntaria.

Entre ellas señalan el ruido, ¿cómo está funcionando la Zona Acústicamente Saturada (ZAS)?

Los problemas de ruido permanecen. El Ayuntamiento está haciendo mediciones y habría que esperar un poco pero las medidas que se han adoptado son muy descafeinadas, parece un traje a medida para determinada hostelería. En el caso de las discotecas, no se les ha tocado un minuto el horario de cierre y apertura. Y en el horario de terrazas, es más restrictiva en los periodos de menos contaminación acústica: entre semana y en invierno. Si quieres solucionar un atasco tendrás que actuar en la hora punta.

¿Cuál sería la solución?

Antes de aplicar el ZAS ya había leyes suficientes para actuar. El punto de partida es que tiene que haber voluntad política de entender que el ruido no es una molestia sino que afecta a la salud de las personas.

¿Cómo se llevan los vecinos con la hostelería del Centro?

Los vecinos son clientes de la hostelería como todo el mundo, aquí no hay ‘hostelerofobia’. Hay hosteleros maravillosos y magníficos profesionales y sería injusto generalizar, pero hay una proliferación excesiva de terrazas que además de ruido provocan problemas de accesibilidad a las viviendas, incluidas ambulancias y bomberos y eso hay que regularlo. Lo que no entiendo es que la asociación que representa a los hosteleros, Mahos, cuando se estaba tramitando el ZAS, la adopción de medidas para que podamos dormir, se opusieran frontalmente. Por otra parte, llevaban como medida estrella la declaración del Centro como zona no residencial. Eso significa desproveer a los vecinos de su legítimos derechos con la excusa de que aquí no vive nadie y eso no es cierto, estamos en el 15 por ciento de los barrios más poblados de Málaga.

¿Sobran viviendas turísticas o falta control?

Las dos cosas. Los apartamentos turísticos dedicados por entero a esa actividad no son problemáticos habitualmente. La mal llamada ‘vivienda turística’ en edificios de vecinos no debería estar. Tenemos un PGOU con un uso de hospedaje muy restrictivo. Plantea muchos problemas, las comunidades no están preparadas para esto y no es sólo un problema del Centro Histórico. Hay suficiente tipología de alojamiento para tener que meter esto en una comunidad de vecinos.

¿Esta modalidad está echando a los inquilinos del Centro?

Sí, clarísimamente. Eso sucede. De hecho, cuando hemos estado en pandemia, como muchas de estas viviendas turísticas se desplazaron al alquiler de larga duración volvieron los vecinos del Centro. En el momento en que hay unas condiciones mínimas la vida brota.

¿El Ayuntamiento tiene en cuenta sus reclamaciones?

En general, no. La sensación de la mayoría de los vecinos es la de que estamos desamparados por las administraciones que tienen que hacer cumplir las leyes.

¿Qué espera de la reforma de calle Carretería?

Que no haya más terrazas de las debidamente autorizadas y que aquello no se convierta en una zona de carga y descarga abusiva: que la peatonalización no suponga una ‘tabernización’.

¿Y de la de las plazas de San Pedro Alcántara y el Teatro?, advierten que la reforma actual, con tanto banco y un parque infantil ‘musical’ traerá ruido y botellón.

Lo único que han hecho es un cambio cosmético. Estamos estudiando qué se puede hacer. Son fondos europeos para que los vecinos mejoren su calidad de vida y en un entorno ZAS, dotarlo de elementos musicales para hacer ruido y los bancos alrededor de los ficus es crear un problema donde no lo hay.

¿Tiene la asociación un punto de vista sobre el solar del Astoria?

Lo que pedimos es que la intervención que se haga sea para interés ciudadano y que no venga otra especie de mercado gourmet o de hostelería encubierta o bien que se amplíe la plaza y se puedan ver las ruinas.

¿Qué les parece el hotel de Moneo en Hoyo de Esparteros?

La asociación no tiene un criterio definido. En lo que sí hay consenso es en que aquello es una mole que parece metida con calzador y que no se corresponde con las infografías que hemos visto en los medios.