El expresidente de Estados Unidos Barack Obama participará en una conversación de preguntas y respuestas en la sexta edición del foro internacional sobre innovación y transformación digital, DES-Digital Enterprise Show 2022, que tendrá lugar por primera vez en Málaga del 14 al 16 de junio.

DES 2022 es el evento tecnológico que reunirá a más de 12.000 congresistas y que tiene como propósito impulsar la digitalización de las empresas y administraciones para aumentar su competitividad e impulsar el desarrollo económico y social.

Así, bajo el lema 'Reimagine Business', más de 500 expertos de todo el mundo compartirán en el Digital Business World Congress, el congreso líder en transformación digital que tiene lugar en el marco de DES2022, sus estrategias, conocimiento y casos de éxito de aplicación de tecnología a distintos sectores. En total, serán más de 250 horas de ponencias en una agenda de contenidos que se completa con seis foros verticales enfocados a diferentes industrias (industria 5.0, retail y logística, salud, smart cities, banca, y turismo y hospitality) y agendas enfocadas a cada perfil profesional (CEO, CIO, CMO, CDO, CFO y Recursos Humanos).

De entre todas las sesiones que se llevarán a cabo en el Digital Business World Congress, una de las más destacadas será la que encabece el 44 presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama.

Según ha indicado la organización en un comunicado, "la conversación inspirará y motivará a directores generales, CEO y altos cargos de reconocidas empresas internacionales para que puedan hacer frente a los desafíos económicos, sociales y tecnológicos que han irrumpido recientemente en nuestro sistema".

Además del expresidente, DES2022 contará con un largo listado de expertos internacionales de la talla de Gunter Pauli, fundador de ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives), emprendedor y el mayor especialista sobre economía azul; Liz Parrish, que expondrá los avances en su investigación para desarrollar un método que revertirá el envejecimiento de las células y permitirá alargar la esperanza de vida; y Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, quien analizará cómo la tecnología puede ayudar a las personas con discapacidad a aumentar su autonomía.

Otros de los profesionales confirmados que compartirán su visión y experiencia son el asesor en marcas y branding, Andy Stalman; la consultora internacional sobre gobierno corporativo, riesgo, ética, crisis, reputación, ESG y ciberseguridad, Andrea Bonime-Blanc; la coach en storytelling y comunicación, Eva Snijders; el divulgador en transformación digital y análisis económico, Marc Vidal, y la autora, TEDspeaker y empresaria especializada en startups, transparencia empresarial y talento femenino, Paulina Tenner, entre otros.

En esta edición, más de 200 firmas expositoras como AWS, IBM, KPMG, Kyndryl, T-Systems, Arcopay, Codurance, Personio o The Cube, darán a conocer las soluciones tecnológicas más innovadoras del mercado, tales como la Inteligencia Artificial, IoT, Ciberseguridad, Big Data, Realidad Virtual, Blockchain o 5G, entre otras.

DES-Digital Enterprise Show es un evento de Nebext - Next Business Exhibitions en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. En cinco ediciones se ha convertido en el mayor evento profesional europeo sobre transformación digital empresarial y uno de los referentes mundiales.