La joven surfista Sarah Almagro es campeona nacional y subcampeona del mundo en surf adaptado. La Universidad de Málaga le ha otorgado un premio en el acto de clausura del curso deportivo 2021-22 como reconocimiento a su trayectoria, como estudiante de Derecho y como deportista, a pesar de sus adversidades tras la amputación de sus cuatro extremidades en 2018.

¿Cómo se definiría a sí misma?

No sabría cómo hacerlo. Yo me defino como estudiante de Derecho y deportista de alto nivel.

¿Qué significa para usted haber recibido este premio por parte de la Universidad de Málaga?

Es muy emocionante y, al final, la Universidad de Málaga ha estado desde el principio muy volcada conmigo, intentando facilitarme la adaptación con el tema de mi situación, ya sea a nivel de salud como deportivo. Que después de tanto tiempo perteneciendo a la universidad me haya reconocido mi corta trayectoria en el deporte al final es un honor.

¿De qué manera surgió el deporte en su vida? ¿Es deportista desde pequeña?

Sí, siempre he hecho deporte. Empecé a nadar con dos años porque mi padre era profesor de natación. He practicado un poco de todo, fútbol, tenis, judo, baloncesto… El surf lo he hecho siempre, desde los cuatro años, hacía bodysurf, luego me cambié al surf y luego me encontré con esta situación que no entraba en mis planes porque pensé: «No tengo ni manos ni pies, ¿Cómo voy a hacerlo?».

¿Cómo fue ese proceso de hacer surf adaptado después de la amputación de sus extremidades?

Apareció una persona que surfeaba en la misma playa que yo, que se dedicaba, además, al mundo del deporte adaptado y me ayudó, me dio lo básico, y empezamos a competir y poco a poco. Hasta agosto de 2020 yo no empecé a meterme en el agua. Lo primero que hice es aprender a nadar en mi nueva situación, esta vez fue mi padre quien me volvió a enseñar y, en base a eso, era un poco más independiente y empecé con el tema del surf. A día de hoy hago surf tumbada y al no tener manos que me impulsen necesito que alguien me acompañe en las olas y ya luego cuando estoy cogiendo la ola propiamente dicha, voy yo sola.

¿Qué significa para usted el mar? Ese momento en el que está en la tabla de surf.

Para mí el surf me ha ayudado muchísimo porque me ha dado mucha tranquilidad. Me ha ayudado a evadirme de los problemas que yo tenía en tierra. Tú en el mar tienes que estar en el aquí, en el ahora, no pensando en los posibles exámenes que tengas, las quedadas… Y yo pienso que eso es muy importante para la vida porque al final estás en un medio natural y la ola si no estás pendiente te puede llevar al hoyo.

Esos dos premios que ha recibido, tanto el nacional como el internacional, ¿Se había imaginado en algún momento llegar tan lejos? ¿Son sueños cumplidos?

Yo desde pequeñita siempre he soñado en participar en unos Juegos Olímpicos. Es verdad que el estilo de vida que se llevaba en mi familia no me daba la posibilidad de poder practicar un poco un deporte en la alta competición. Entonces, no me lo creo pero siempre había querido conseguir algún título de este estilo. Y bueno, todavía me queda ese sueño de ir, en este caso, a unos Juegos Paralímpicos, que espero que para 2028, el surf adaptado entre como deporte.

Tiene más de 280.000 seguidores en TikTok, una red social más que influenciable ahora mismo ¿le ha pasado que le pare gente por la calle?

Ahora mismo parar como tal no, pero sí que me pasa que veo a gente cuchicheando que dice «esa es la de TikTok» y a mí me hace muchísima gracia porque yo no me considero ni influencer ni tiktoker. Yo intento lanzar un mensaje, transmitir que no existe ningún límite. Al final, a diario recibo un montón de mensajes dándome las gracias por esa visibilidad, ese ánimo que transmito y toda esa lucha que hago. Ese es mi fin principal en las redes sociales.

¿Piensa que las redes sociales sirven para hacer ese cambio que la sociedad necesita?

Sí. Al final, si las utilizas como una buena herramienta, puedes ayudar a muchísima gente y prueba de ello es los mensajes que recibo a diario. Yo intento también hablar para todos los públicos, que dé igual si es una persona de 5 años o de 70.

Estudia Derecho, ¿Cómo compagina sus estudios en la universidad con el surf?

Como el deporte al que yo me dedico depende muchísimo de las olas, hay que improvisar. Si es verdad que una amplia mayoría de los profesores entienden la necesidad que yo tengo de saltarme una clase por un entrenamiento o, incluso, una competición.

¿Cómo se ve en unos años?

Con el tema del Derecho yo me metí en esta carrera para ser inspectora de Hacienda. Yo ahora me fijo en terminar. Y con el tema del deporte, hasta que el cuerpo aguante, intentando revalidar títulos y, para en un futuro, poder ser una persona paralímpica. También estoy comenzando a dar charlas, juntando un poco la superación, la motivación, la aceptación… Valores que al final todos sabemos pero que es necesario dar visibilidad a eso.