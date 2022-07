Gabriela Medina Limone ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en la plataforma GoFundMe con el fin de conseguir financiamiento para el tratamiento y asistencia de su abuela, Miriam Herrera, mejor conocida como Cachita, que sufrió un ACV isquémico el pasado 24 de junio.

“Lamentablemente, el 24 de junio, mi abuela sufrió un ACV isquémico (en el hemisferio izquierdo) dejando secuelas importantes, como inmovilidad en el lado derecho y afasia, razón por la cual aún se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Haya de Málaga”, cuenta Medina.

Miriam Herrera no es residente en España por lo que el estado no cubre la cuenta hospitalaria. “Hasta ahora un seguro de viajes estaba cubriendo todos los cuidados necesarios pero dicho seguro ha llegado a su fin, y se me hace imposible asumir los gastos de toda la ayuda que ella necesita”, relata Medina.

Las graves secuelas que sufre Cachi hacen que el nivel de cuidados en el hospital sea alto y requiera asistencia las 24 horas del día, lo cual genera gastos clínicos muy elevados. La cuenta hospitalaria sigue creciendo día tras día por lo que Gabriela Medina y otro de los nietos de Miriam Herrera han decidido tomar la iniciativa de crear esta campaña con el objetivo de solicitar apoyo económico a todos aquellos que deseen colaborar.

El crowfunding se creó hace 6 días y ya llevan recaudado 1.913€ del objetivo de 40.000€ que se han marcado. Sin embargo, Medina asegura que “todavía queda un largo camino por recorrer y nos gustaría contar con la ayuda de la gente para seguir luchando junto a Cachi esta gran batalla”.

“Quien tuvo la dicha de conocerla, estará de acuerdo conmigo sobre su voluntad incasable de ayudar al que lo necesitara, siempre con mucho amor y optimismo. Hoy solo queremos retribuirle un poco de todo lo que hizo por nosotros. Agradecemos de antemano toda la ayuda que puedan brindar”, dice Medina.