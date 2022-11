La empresa Fortris, especializada en el ámbito fintech, ha elegido Málaga capital para ubicar su sede central. Fortris cuenta con una plantilla de más de 80 empleados nacionales e internacionales y tiene previsto aumentar su equipo en 2023 con otros 40 perfiles, cuya fase de búsqueda tiene actualmente abierta. La empresa ha reformado y modernizado por completo un local situado en la avenida de Andalucía 30, a la altura del puente de las Américas, antiguamente ocupado por dependencias de El Corte Inglés.

"Estamos comprometidos a ser miembros activos del ecosistema tecnológico de Málaga y esperamos colaborar con otras empresas y organizaciones en este espacio", ha explicado este martes en un comunicado Tibor Ballai, CTO de Fortris.

Fortris, una empresa tecnológica de rápido crecimiento, trabaja en la creación de software personalizable para el uso comercial de activos digitales. "La tecnología de activos digitales es nueva y evoluciona rápidamente, pero las empresas no tienen que cambiar la forma en la que operan para beneficiarse de su uso", ha comentado Shane Lourensse, CEO de Fortris. La compañía ofrece a las empresas las herramientas necesarias para conservar los activos digitales y utilizarlos en operaciones comerciales como los pagos transfronterizos y las nóminas.

"Las empresas no quieren invertir en convertirse en expertos en activos digitales. Fortris ofrece a las empresas las herramientas necesarias para integrar los activos digitales en sus sistemas financieros actuales de forma fluida y escalable", ha añadido.

Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI)

Fortris es miembro de la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI). Este año 2022, ha obtenido el tercer lugar en el ranking Great Place To Work para compañías malagueñas entre 10 y 100 empleados. También ha patrocinado el evento "J on the Beach" en Málaga, la conferencia con mayor alcance del sur de Europa en el campo del Big Data.

Además, ha sido patrocinador de "Tech in Finance 2022" en la capital malagueña, y patrocinará por segunda vez este año BiznagaFest, un evento dirigido por el Grupo de Desarrolladores de Google en Málaga.