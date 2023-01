El Lorca neoyorquino sube a escena y triunfa

El padre de Manuel Navarro eran tan admirador de Lorca que cuando viajó a América, «uno de los motivos fue que Federico García Lorca estuvo allí», recuerda Manuel.

Este sábado, 14 de enero, los espectadores que asistan a las 19.30 horas a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, podrán revivir al Lorca más neoyorquino en el estreno de la obra ‘Poeta en Nueva York como Federico García Lorca’, la adaptación que Manuel Navarro, director y actor de la obra, ha hecho del famoso ‘Poeta en Nueva York’ de Lorca, el todavía vanguardista y sorprendente libro de poemas, escrito por el genio granadino entre 1929 y 1930, fruto de su estancia cuando era conferenciante en la Columbia University.

La obra estará en cartel en la Sala María Cristina todos los sábados de enero y febrero a la misma hora, salvo el sábado 11 de febrero que no habrá función. El precio, 10 euros.

«Lo que hacemos es reinterpretar su poesía actualizada, la trasladamos al teatro, la escenificamos y la llevamos a las situaciones reales de hoy, de una sociedad tan globalizada que puede ser tanto la americana como la nuestra», explica Manuel Navarro, que detalla que se trata de una producción de la compañía La Caja de Grillos, que forma parte de la Asociación Málaga Cultura Social.

La caída del mito

El adaptador y director de la obra, además de uno de sus actores, recuerda que Lorca deja España y viaja a Nueva York, entre otros motivos para olvidar un fracaso sentimental: «Llega con una ilusión muy grande por el mito americano y se encuentra con que en España estaba mejor que en Nueva York. Se encuentra con una población desnaturalizada, con hambre, falta de higiene y de sanidad; posiblemente asistió a grandes fiestas y eventos pero lo que quiso plasmar es el dolor que le produjo que eso existiera en Nueva York», subraya.

La atracción de Lorca por la minoría negra, de la que también denuncia en el libro su discriminación, se palpa con creces en la adaptación teatral en forma de jazz de la época, que tendrá el acompañamiento del saxofonista Javier Carmona.

Protagonizada por tres personajes principales sin nombre, que serán interpretados por el propio Manuel Navarro, Natalia Cobos y Alexander J. Cox, en la obra se entremezclan los diálogos, «que son reflexiones sobre lo que tenemos que hacer en la vida diaria para cumplir nuestras metas» con la escenificación de los poemas de Lorca, con temas tan de actualidad como la llegada de emigrantes en pateras o la tenencia de armas, «porque los poemas de Lorca aplicados a nuestros días están completamente vigentes», recalca.

Manuel Navarro quiere dar las gracias a la Fundación Unicaja por su apoyo. Donde no podrán estar es en el próximo Festival de Teatro de Málaga, pese a haberlo solicitado, algo que lamenta: «Nos contestaron que este año no incluirían el apartado ‘off’ donde había salas como Cochera Cabaret o Mainake. Esa parte ‘off’ que tienen todos los festivales, que no cuesta dinero y que nace de la voluntad y el cariño de los malagueños este año la han eliminado».

Más suerte han tenido en Luxemburgo y Miami, donde representarán la obra, mientras que les han contactado también de Londres, Nueva York y Los Ángeles para el mismo fin, con lo que podrían repetir el viaje de García Lorca, que, de momento, tendrá el estreno teatral mundial este sábado en Málaga.