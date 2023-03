Verde, blanco y naranja. Las tres franjas de la bandera irlandesa volvieron a aparecer este viernes en balcones y ventanas de cientos de establecimientos, bares, locales de ocio o restaurantes, de la Costa del Sol. Como cada 17 de marzo, San Patricio tiñó con esos tres colores una tierra de acogida para miles de ciudadanos nacidos en Irlanda.

En Benalmádena, donde se concentra la mayor comunidad irlandesa de toda la provincia, este marzo es muy especial. Por primera vez desde que irrumpió hace ahora cuatro años la pandemia del Covid-19 se ha podido recuperar con todo su esplendor el multitudinario desfile que en la mañana de este día se desarrolla desde la iglesia de la Inmaculada Concepción hasta la plaza de la Mezquita de Arroyo de la Miel.

Después de la misa celebrada en el templo benalmadense, la comitiva presidida por el alcalde, Víctor Navas, y portavoces de la comunidad irlandesa del municipio concluyó en el centro neurálgico del litoral del municipio. Allí se sucedieron las actividades entre la una y las ocho de la tarde, con más de un millar de personas a las que se unieron muchos ciudadanos de otras nacionalidades.

Unos y otros volvieron a brindar con la típica cerveza negra a la salud del patrón nacional de Irlanda. Y las estampas se sucedieron en otros rincones del litoral costasoleño. Por ejemplo, en Nerja la fiesta arrancó pasada las diez de la mañana. Al mediodía, en los restaurantes irlandeses de la perla turística de la comarca de la Axarquía, lo típico era pedir el clásico «irish stew», ese estofado irlandés que se prepara con carne de cordero y trozos de patata. Es tradición que para la ocasión se adquiera la carne directamente desde tierras irlandesas y que los ingredientes se preparen con mucho mimo desde la víspera.

Para comprender plenamente el sentido de esta conmemoración que suele anteceder a la Semana Santa hay que recordar la condición de pueblo emigrante que va inmersa en la genética de los irlandeses, como ocurre en España con gallegos, andaluces o extremeños. Con su aún corta historia de unos cuantos siglos, Estados Unidos tiene en algunos territorios un marcado carácter irlandés, nacido en los propios orígenes de alguna de sus ciudades.

Así no resulta nada extraño que durante la mañana del 17 de marzo haya cientos de personas que en los pubs o bares de la Costa del Sol quieran seguir en directo por televisión cómo se desarrolla el mayor desfile irlandés de todo el planeta, el que tiene como eje la ciudad de Nueva York. Pero no menos espectacular resulta esa imagen que cada año con motivo del St. Patrick’s Day arroja el río Chicago, teñido de verde esmeralda durante todo el día.

Testimonios de irlandeses

En palabras de Louise O’Neill, que lleva una década como residente en Torremolinos y no ha querido perderse la cita en Arroyo de la Miel, «el sueño de cualquier irlandés es pasar este día en Nueva York, con miles de compatriotas. Es una fiesta que comenzó en 1762, mucho antes de que Estados Unidos lograse la independencia gracias al malagueño Bernardo de Gálvez y otros héroes. Cómo no vamos a sentirnos agradecidos del legado de nuestros antepasados y el orgullo de mostrar nuestra bandera».

Para uno de sus hijos, George, «algo muy importante es ver participar a alcaldes y autoridades», como el regidor de Benalmádena en esta fiesta. Consideran que se trata del representante principal del pueblo y con su asistencia demuestra lo acogedora que es la Costa del Sol con sus más diversas nacionalidades. Louise agrega una particularidad de esta fecha marcada en verde en el calendario. «Si cae en domingo, como se evita tradicionalmente que coincida con las ceremonias litúrgicas, se adelanta al sábado 16», apunta.

Y justo dicha circunstancia se dará en 2024. Así que si ayer o durante este fin de semana se han perdido alguna de las citas que en la Costa del Sol sirven como excusa perfecta para degustar la cerveza negra Guinness o el cocido irlandés de cordero, no olviden que para dentro de 365 días hay que anotar el 16 y no el 17 de marzo en la agenda. Otra curiosidad de la que dejan constancia los irlandeses es la que se refiere al desfile más multitudinario de toda la historia en Nueva York, que no es otro que el desarrollado en 2002. Al estar dedicado a los héroes del ataque a las Torres Gemelas reunió a unas 300.000 personas y se calcula que más de 3 millones lo siguieron por televisión.