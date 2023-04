El presidente de los Graduados Sociales de Málaga y Melilla hace balance de su primer año al frente del Colegio y nos habla de los retos y dificultades que deben afrontar los profesionales en su día a día.

Se cumple ahora un año de su elección como presidente de los GGSS de Málaga y Melilla ¿Qué balance hace de estos 12 meses?

Un balance positivo. A pesar de los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que vivimos en la profesión, creo que en el Colegio hemos mantenido un alto ritmo de trabajo y se han podido llevar a cabo actividades formativas para hacer frente a todos estos cambios. Hemos conseguido avances en lo referente a nuestra relación con la Administración, en la mejora del trabajo de los colegiados. Tuvimos un papel importante como organizadores de la Asamblea Nacional que se celebró en Málaga en el mes de febrero y que reunió a más de 700 profesionales de toda España de la mano con nuestro Consejo General. Somos un colegio muy activo, con eventos a lo largo de un año que creemos ha sido positivo.

¿Cómo ha evolucionado la comunicación de los GGSS con la Administración?

La Ley de Procedimiento Administrativo de 2015 señala que el administrado tiene que relacionarse telemáticamente con la Administración de forma progresiva. En este 2023 han pasado ya tres años de la pandemia y sigue habiendo problemas de acceso, (las citas previas, que son difíciles de conseguir, etc). La Administración admite falta de medios (muchas jubilaciones de funcionarios y poca o nula reposición de las mismas). Esto ha provocado un déficit en la atención personal y carencias en el servicio de atención al profesional por parte de la Administración que le ayuda como colaborador que es de la misma. Queremos que esa colaboración sea realmente efectiva.

¿Cuáles son los retos que deben afrontar los GGSS en un futuro a corto plazo?

No podemos trabajar con una carencia permanente de atención por parte de la Administración. Tenemos que seguir perseverando para que nuestra colaboración con la Administración sea realmente efectiva porque si no se bloquea nuestro trabajo. Hay que mejorar, desde el punto de vista de la operatividad, nuestra relación con la Administración. El cambio normativo es cada vez más grande y nuestro trabajo se complica mucho. Esto debe de solucionarse porque una Administración debe ser facilitadora de los trámites, tiene que dar claridad, seguridad y certidumbre para que que nosotros no cometamos errores. A nivel jurídico hay una lluvia de nuevos enfoques en relaciones laborales que vienen marcados por la UE y esto crea incertidumbre entre los profesionales a la hora de aplicar esos múltiples enfoques al derecho del trabajo. Volvemos a no tener certidumbre y trabajar es muy difícil.

¿Cuáles son las principales actividades que va a promover el Colegio durante este 2023?

El 10 de mayo tenemos unas jornadas jurídicas en Melilla; también celebraremos un congreso laboralista malagueño del 5 al 9 de junio, que pasamos de celebrarlo en día y medio, como hemos hecho otros años, a un total de cinco días en este 2023, que tendrá lugar en las instalaciones de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo con seis mesas de trabajo con temas muy específicos y que esperemos atraigan la atención de los profesionales (igualdad, plataformas tecnológicas, etc.). En mayo tenemos la fiesta de nuestro patrón. En octubre entregamos las medallas a los colegiados y en noviembre el tradicional Noviembre Cultural con mucha variedad de actividades.