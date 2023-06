Archivada la causa contra los cuatro investigados por el gran incendio de Sierra Bermeja del año pasado

La causa judicial contra los cuatro investigados por el incendio de Sierra Bermeja, el siniestro en el que hace ahora un año quedaron arrasadas casi 5.000 hectáreas de Sierra Bermeja y obligó a desalojar a cerca de 2.000 personas, ha sido archivada tras descartarse que el fuego se inició en el punto donde aquel 8 de junio se desarrollaron, sin permiso y en condiciones meteorológicas adversas, los trabajos de acondicionamiento de un camino de la finca La Resinera por los que cuatro personas fueron detenidas por imprudencia grave. Y aunque la investigación ubica un nuevo punto de inicio de las llamas, la ausencia de indicios convierte el origen y la autoría en un misterio.

El auto de sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda se basa en la petición del fiscal de Medio Ambiente, que, como adelantara este periódico a finales de abril, destacaba la existencia de unas fotografías que demostrarían que la zona donde se realizaban esos trabajos con maquinaria pesada no había ardido cuando ya era visible una columna de humo en el cauce o inmediaciones del río Guadalmansa. Esas imágenes, «de mayor calidad y más expresivas» que las analizadas hasta entonces por los investigadores de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), fueron realizadas por personal de extinción de incendios y permitieron realizar «un nuevo estudio de las propagaciones del fuego y las condiciones de viento el día de inicio del incendio» que llevó hasta un punto de inicio distinto y en cuya inspección no se ha apreciado ningún indicador de actividad, «por lo que se desconoce tanto la causa del incendio como su autoría». Este periódico ya informó en agosto del año pasado del giro que empezaba a tomar el caso y cómo los agentes del Seprona de la Guardia Civil no se sumaban a la teoría de la nueva ubicación. Aun así, los investigados declararon en sede judicial en el mes de octubre.

El incendio afectó a los municipios malagueños de Benahavís, Estepona, Faraján, Igualeja, Jubrique, Júzcar y Pujerra

Acusados

La primera localización del punto de inicio del incendio supuso la detención de cuatro personas: el conductor de la retroexcavadora, el guarda de la finca, el ingeniero forestal y el administrador de La Resinera, a los que se investigó por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Al primero, por trabajar en la zona sin «autorización administrativa e incumpliendo los requisitos exigidos en materia de incendios forestales». Al segundo, cuya una de sus funciones es controlar que los trabajos de mantenimiento en caminos y cortafuegos se realicen según los condicionamientos del ingeniero técnico, por supuestamente abandonar su puesto a las 12.00 horas de aquel día (el incendio se declaró sobre las 15.00) y dejar trabajando solo al maquinista. Al ingeniero, por su parte, por ser quien contrató los trabajos «debiendo haber solicitado y supervisado las autorizaciones y comprobar las medidas de seguridad», mientras que al administrador de la finca se le considera el máximo responsable de que los trabajos se ejecuten debidamente. De hecho, pese a solicitar el archivo, el fiscal recordó en su escrito que el atestado policial señala una serie de incumplimientos sobre las condiciones en las que se efectuaron los trabajos en La Resinera que deberán ser analizados por la Junta de Andalucía por si pudieran ser objeto de sanción administrativa.

