Rosa López es profesora del Departamento de Química Física de la Universidad de Málaga, especializada en la Espectroscopia Molecular y la nanotecnología. Su carrera profesional se desarrolla en ese ámbito, pero no es el único. La Astronomía es su pasión desde que de pequeña observaba el cielo en Ronda, donde creció y donde los más mayores le hablaban en lenguaje popular de «las siete cabritillas» o «la Osa Mayor». La Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) la acaba de distinguir por su «trayectoria dilatada en la divulgación de la Astronomía».

La FAAE reconoce con este galardón, que la profesora López recogió en el marco del XXV Congreso Estatal de Astronomía en Zaragoza, el trabajo de divulgación que lleva realizando más de 20 años desde que se incorporó a la Sociedad Malagueña de Astronomía mientras realizaba su tesis doctoral en la UMA.

Durante su dilatada carrera en divulgación científica, ha estado involucrada en numerosos proyectos financiados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) desde 2002, junto con otros miembros de la Sociedad Malagueña de Astronomía, siendo responsable principal del Proyecto ‘ESTELAR’.

Entre otros proyectos destacan ‘HELI.E.S.: Observación Solar’, ‘Entre la Luna y el Sol’, ‘EXTREMA: Astrobiología y búsqueda de vida en el Universo’, ‘ESTELAR: de las estrellas a nuestro Mundo’, ‘NEOS: vida y muerte desde el cielo’ o ‘IACO: la luz de la noche’.

Conocer nuestro planeta y el universo es fundamental para tomar conciencia de la necesidad de cuidarlo. Por ello, a través de talleres para niños, visitas de colegios, conferencias y otras muchas actividades, Rosa López realiza esta labor de divulgación.

Cuando se le pregunta qué necesitamos saber del universo, primero destaca hay que tener en cuenta que «nuestro planeta no es ni mucho menos especial; en el universo hay muchísimos otro planetas parecidos. No se ha podido identificar si hay vida o no en esos planetas porque tenemos bastantes limitaciones técnicas a día de hoy, pero sin duda yo estoy convencida, y muchos otros científicos, de que hay muchos planetas como el nuestro».

Esta profesora y divulgadora advierte a continuación del problema que supone que el ser humano esté cada vez menos en contacto con el universo: «Estamos tan centrados en nosotros mismos como civilización que estamos olvidando el propio valor de nuestro planeta; por eso nos cuesta tanto trabajo dar importancia a la conservación de la naturaleza, a cumplir los objetivos para luchar contra el cambio climático....».

Necesitamos «tratar de mirar al cielo más y reflexionar», defiende Rosa López, y apunta directamente hacia uno de los principales problemas actuales: la falta de una unión internacional para abordar cuestiones tan urgentes como el cambio climático.

«No hay ni siquiera leyes internacionales que protejan el cielo, la contaminación lumínica, que nos protejan de las emisiones de gas o de los diferentes efectos industriales», explica.

En su opinión, esto se une al desequilibrio existentes entre las» leyes de los hombres y las leyes de la naturaleza». «Las leyes de los hombres no están en equilibrio con las de la naturaleza, entonces nunca vamos a poder avanzar de una manera sostenible. No vamos a avanzar hasta que no seamos conscientes de la necesidad de que haya una verdadera unión internacional».

El papel de investigadores y científicos como Rosa López es muy importante en este sentido, pero dedicarse a la carrera investigadora en España no ha sido ni es fácil. Esta malagueña defiende que las administraciones deben dar más recursos a la labor de los científicos, porque «un experimento o cualquier tipo de iniciativa científica necesita unos mínimos recursos para tener éxito, para poder tener resultados».

Sobre este tema, lamenta la pérdida de talento pese a haber muchas vocaciones científicas en nuestro país: «Se invierte mucho en formación en España y hay gente preparadísima, grandes investigadores que se forman, obtienen su tesis doctoral en temas punteros en todo el mundo, pero que luego tienen que salir y ese potencial se pierde».

Vocación científica

Como docente en la Universidad de Málaga aconseja a todos los jóvenes que tengan vocación que opten por carreras científicas, aunque sea una «carrera de obstáculos». «Es larga, lenta, no está remunerada lo suficiente, pero como es más vocacional que desde esa perspectiva económica, yo animaría a todos aquellos estudiantes que sientan esa vocación científica porque van a tener muchísimas satisfacciones», afirma.

«Vas a viajar, a conocer gente muy interesante, a estar involucrada en proyectos de investigación muy motivadores», explica sobre esa parte satisfactoria de dedicarse a la ciencia. Además, asegura que ser científico no está reñido con tener una estabilidad. En su opinión, todo se puede conseguir aunque se tarde un poco más.

Por supuesto, defiende que la ciencia y la tecnología no tienen género y reivindica el papel de la mujer. Ella es una de las coordinadoras del proyecto ‘Como Tú’, diseñado por investigadoras de la UMA con el objetivo de «revertir la situación de desigualdad de la mujer en ciencia y tecnología» a través de charlas y talleres en centros educativos.

«Necesitamos más profesionales en ciencia y tecnología, pero en ese futuro es muy importante que el panorama de la mujer esté igualmente representado, que no perdamos por el camino ese fantástico talento femenino», dice.

De hecho, en esos talleres en centros educativos muestran a los más jóvenes que ya hay muchas mujeres dedicadas a estos ámbitos. «Mostramos que no son idealidades, no somos una Marie Curie, somos personas que estamos haciendo una investigación y tiene su relevancia y creemos que eso debe motivar a los jóvenes en general, no sólo a las niñas».

En su caso personal como científica, Rosa López ha logrado en este momento de su carrera aunar su campo profesional, la Espectroscopia Raman, con su afición a través de un proyecto de análisis espectroscópico pero relacionado con la astrobiología. Además, como presidenta del Comité de Espectroscopía de la Sociedad Española de Óptica, organiza congresos de Astrobiología y participa en un proyecto de análisis de micrometeoritos, entre otros proyectos.