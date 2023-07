Durante las últimas semanas, la aparición de tiburones en las costas españolas ha generado una importante alarma social entre los bañistas. Estos peces se han dejado ver en la playa de Aguamarina, ubicada en Alicante, y días después, en A Illa de Aurosa, en Pontevedra, donde se reportó la observación de un tiburón azul de dos metros de longitud.

Estos no han sido los únicos avistamientos de escualos que se han registrado cerca de la orilla, en diferentes puntos de la costa española. En Ibiza, Galicia, Menorca y Mallorca se han visto tintoreras u otras especies como el tiburón solray.

Un asunto que ha traspasado fronteras y que ha llegado a los medios británicos. El periódico The Sun advertía a sus lectores sobre la presencia de tiburones en nuestro país.

Con las playas llenas, muchos se preguntan qué probabilidad hay de encontrarse a un tiburón mientras disfrutan de un baño o si sería posible un avistamiento en las playas de Málaga.

Según Charlie Sarria, biólogo marino, "es complicado. No vivimos en Sudáfrica ni en Australia", aclara.

Este científico malagueño es conocido como 'guardián de los tiburones', ya que desafía los prejuicios nadando con tiburones. Además de compaginar su devoción por esta especie, con la investigación y divulgación en redes sociales, lleva a cabo las campañas de concienciación y el activismo medioambiental.

Para Sarria "no existe un motivo específico" que explique el avistamiento de tiburones en las costas e indica que se descarta "el cambio climático como principal motivo". Por otro lado, asegura que "existen muchas variantes que influyen para encontrarse tiburones cerca de las costas".

Solo se han registrado seis ataques de tiburón en España desde 1847

El científico explica que este fenómeno se puede deber a la pesca que se da en el Mediterráneo: "Hay barcos pescando tintoreras, algo que no se debería, ya que es un animal fundamental para el ecosistema. Una vez que lleva a cabo esa pescada, llegan a un límite permitido y es cuando las desechan al mar, y así es como llegan a la costa”.

Sarria cuenta que "estos tiburones llegan a la costa malheridos, estresados e incluso con la cabeza perforada. Por lo que muchos van a las playas para morir".

En el Mediterráneo las especies que más se suelen ver son la tintorera o tiburón azul; un escualo de la familia Carcharhinidae, una especie que se puede encontrar en todos los océanos del planeta, sobre todo en aquellos donde el agua es cálida y templada.

Suele desplazarse entre los 60 y 300 metros de profundidad, por lo que no es común verlo cerca de la orilla de una playa: "Suelen preferir temperaturas que oscilan entre los 22 y 23 grados", dice el biólogo.

La alimentación de esta especie de escualos se constituye básicamente de peces como caballas, arenques, meros, jureles, bonitos, gádidos, calamares y aves marinas. Sarria recalca que la tintorera no supone peligro para el ser humano, ya que "el ser humano no está en la dieta del tiburón, no somos de su interés", afirma.

En el caso de que aparezcan tiburones más grandes, el biólogo marino afirma que es "improbable, simplemente por las condiciones naturales": "No nos encontraremos en las costas tiburones grandes. Por ejemplo, un tiburón vaca se suele encontrar a 500 metros de profundidad".

¿Qué hacer si ves a un tiburón?

Según el Shark Attack File, solo se han registrado seis ataques de tiburón en España desde 1847, y ninguno fue mortal.

En caso de encontrarte a uno, Sarria indica que se debe mantener la calma y no hacer movimientos bruscos. En el caso de estar en la orilla salte por precaución: "Son depredadores por naturaleza, pero no atacan por atacar", afirma.

Charlie también aconseja mantener una postura vertical en el agua y hacer contacto visual con el animal.

En el mar Mediterráneo se calcula que puede haber unas 45 variantes diferentes de tiburones

¿En qué zonas se ven más tiburones?

Solo en el mar Mediterráneo se calcula que puede haber unas 45 variantes diferentes de tiburones. Los escualos más comunes en España son los tintorera o azul, que miden de media de 2,5 metros y pesan alrededor de 80 kilogramos.

El cañabota gris, más grande y mucho más pesado, suele verse en el Mediterráneo, ya que es una especie de aguas cálidas.Los tiburones pintarrojas, muy pequeños, son también habituales y no suponen riesgo alguno.

La presencia de estos destaca en zonas como Galicia, siendo una de las regiones con mayor cantidad de tiburones en sus aguas. Otra de las zonas en las que más tiburones suelen verse es en Alicante, donde los avistamientos son frecuentes cada verano.

Sin embargo, suelen ser ejemplares muy pequeños y que, aunque generan un cierto susto, normalmente tienden a ser totalmente inofensivos.