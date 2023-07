El creador del meme viral de 'perro sanxe' -publicado un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto de las elecciones del pasado 23 de julio- ha asegurado que este tiene su origen en la provincia de Málaga. "Para la frase me inspiré en una expresión que una amiga de Málaga había publicado en sus redes sociales: 'Más sabe el diablo por alhaurino que por diablo'", asegura el joven de 21 años, que estudia Traducción e Interpretación en Córdoba. A Manuel Lardín le bastaron 30 segundos para crear el meme más controvertido de las últimas elecciones: “Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe”.

El origen de este apodo se remonta a marzo de 2020, cuando un niño mostró su descontento ante el cierre inminente de las pistas de Navacerrada donde solía esquiar con su familia. Aunque el covid-19 ya estaba provocando estragos, él achacó esta decisión al líder del PSOE: “No las cierres, Perro Sánchez. Eres el peor”. La inquina con la que habló al micrófono de Telemadrid se hizo viral de inmediato. Y, como la pólvora, el mote corrió por partidos de la oposición. Lo curioso es que, poco a poco, los socialistas se lo fueron reapropiando para hacer de él casi una insignia. Algo que, tras la obra realizada por Manuel, cobró una nueva dimensión y se convirtió en marca de su candidatura, así lo demostró Sánchez en sus intervenciones en El Hormiguero, Julia en la onda y La pija y la quinqui.

El resultado electoral sorprendió gratamente al creador del meme. Sin embargo, muchos seguidores no han dudado en atribuir, en parte, al bautizado como el meme que ha salvado a la izquierda. “No sé si hasta ese punto… Ahora bien, es verdad que lo han utilizado bastante durante la campaña. A los jóvenes nos encantan”, asegura Manuel Lardín.

No hay que olvidar, en ese sentido, la chapa de 'perra sanxe' que Begoña Gómez lució, incluso hubo ciudades en las que se repartieron pegatinas con la creatividad de Manuel. “No me esperaba este éxito. Sabía que se haría viral, pero no que llegaría al Presidente. Funcionó porque lo lancé en el segundo perfecto. Y eso hizo que se volviese un icono. No ponerle marca de agua ha sido la peor decisión de mi vida”, asegura entre risas.