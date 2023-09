El terremoto que sacudió Marruecos la noche del viernes fue una catástrofe que dejó a su paso 2.946 muertos y 5.674 heridos, la mayoría de ellos ocultados entre los escombros. Rescatar a la población atrapada entre lo que una vez fue su hogar era el propósito de los equipos de rescate, entre los que se encontraban cinco efectivos del Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Lorenzo, María, Jaír, Max, Jorge y José Miguel ya colaboraron en otras catásfrofes como el volcán de La Palma o el Terremoto de Turquía. Fue el domingo cuando, bajo su propia voluntad, el gobierno marroquí les dio carta blanca para entrar en el territorio donde permanecieron ayudando hasta el jueves.

Malas condiciones coyunturales

Sin embargo, expresan que vienen “tristes y frustrados” por no haber podido salvar vidas. “Las labores de rescate han sido bastante restrictivas por las condiciones coyunturales, ya que son estructuras de adobe y construcciones que se disgregan mucho a la hora de sufrir un terremoto, así que las posibilidades de encontrar vida son muy difíciles”, ha explicado María, la portavoz del Cuerpo de Bomberos y una de las integrantes de este.

La malagueña ha lamentado que no han podido sacar a nadie con vida, pero han cumplido otra labor fundamental, poder dar a las familias la información que necesitaban. “Muchos no saben dónde está su hijo o hermano o familiar, y como existen dudas de si está vivo o no, no pueden hacer duelo, y este es el trabajo principal que hemos realizado, rescatar a sus familiares fallecidos”, relata María.

"Un escenario penoso"

“Ha sido una desgracia, un escenario bastante penoso. Había poblaciones con 150 habitantes, de los que 112 habían fallecido. Los locales de allí que habían sobrevivido o los familiares de las víctimas se dedicaban a sacar cuerpos, porque en su religión tienen la premura de sacar fallecidos lo antes posible”, cuenta la bombera.

El equipo de bomberos ha sido acompañado por sus perros especializados en la localización de víctimas, el método más efectivo a día de hoy. Además del rescate de cuerpos, los efectivos han ayudado en todas las incidencias que se han encontrado por el camino. “Cuando veíamos vehículos de reparto averiadados echábamos una mano para que subieran colchones y mantas a la población que dormía en la calle para estar relativamente protegidos”, explica María.

Post-catástrofe

Respecto a esto, hacen especial hincapié, pues ahora entra en juego la ‘post-catástrofe’, que supone ayudar a recuperar la normalidad a los ciudadanos afectados. Después de realizar una prospección de lo que puede hacer falta a partir de ahora, hemos sacado varias conclusiones. Ahora entra la climatología adversa, y allí hay clima de montaña, va a hacer mucho frío estos meses. Esta gente se ha quedado sin casa y sin ropa, así que los esfuerzos deberían centrarse en dar cobijo y vestimenta”, expresa la malagueña.

Desde el cuerpo consideran imprescindible un control de menores, ya que muchos se han quedado huérfanos, y piden delegar este control en entidades locales y que esté fiscalizado por parte de las organizaciones que puedan desarrollar las iniciativas. “Aunque parezca una tontería, también es necesario dar juguetes a los niños para que olviden lo que están viviendo”, añade María.

Los bomberos malagueños ven fundamental la colaboración de la población, organizaciones e instituciones que aporten su ‘granito de arena’. “Tenemos que ver si pueden sacarse ciertos proyectos en este sentido y seguir ayudando a esta población. No se trata de gobierno ni de poder, se trata de personas a las que hay que ayudar”, ha concluido la bombera.