Las irrupciones de la actualidad política nacional en los debates plenarios de la Diputación de Málaga suelen arrojar un desenlace previsible. El mismo que ha rodeado a una moción del PP para rechazar los posibles privilegios a los independentistas catalanes, que negocia el hasta ahora Gobierno progresista de España con los nacionalistas. Sin ir más lejos, el debate sobre la amnistía reflejó las distancias ideológicas existentes. El PP y Vox aprobaron la iniciativa bajo las críticas del PSOE y Con Málaga.

La portavoz del Gobierno provincial del PP, Ana Carmen Mata, aseveró que "el PSOE pretende pisotear la Transición Española y pactar con los enemigos radicales de España". "Este partido socialista ha perdido la memoria, ya no tiene nada que ver con aquel que le prestaba servicios a España y parece que sus siglas significan Pedro Sánchez", subrayó.

En esta línea, Mata expuso que "la amnistía va a dar privilegios a un grupo que ha quebrantado los principios constitucionales de España, va a suponer la negación de la justicia". "Y eso lo van a permitir ustedes, todos los que apoyan al señor Sánchez y esa izquierda que le da besos exagerados cuando lo saludan; negarse a aprobar esta moción del PP significa darle la espalda a los socialistas que lucharon por España y estar al lado de Pedro Sánchez", dijo Mata dirigiéndose a las bancadas del PSOE y la confluencia de izquierda Con Málaga.

Ataques socialistas al PP

En cambio, el viceportavoz socialista, Pepe Bernal, afirmó que "el PP está haciendo una campaña fruto de la desesperación con la que demuestra que no es un partido de Estado ni responsable". "El PP traslada la imagen de un niño pataleando que pretende romper el juguete antes de dárselo a quien le corresponde, si este discurso no le funcionó en las elecciones no lo hará ahora cuando las urnas ya han hablado", añadió.

Bernal insistió en que todo obedece al "cinismo del PP, pues nadie le ha dado más concesiones a los partidos nacionalistas cuando le hacían falta para gobernar". "Entonces España no se rompía porque los acuerdos beneficiaban al PP; España ni se rompe ni se va a romper y ahora, vista las broncas internas en el Congreso, lo que se rompe es el PP", dijo el político marbellí.

Bernal recurrió, incluso, a la ironía y espetó que "si esta es la estrategia de Elías Bendodo, le aconsejamos que la deje, que la cambie porque en el PSOE de Málaga le tenemos cariño y le deseamos una larga vida en Madrid".

Enmiendas de Vox

Por otro lado, Vox introdujo enmiendas para endurecer la moción que fueron admitidas por el PP. Su portavoz, Antonio Luna, mostró el rechazo de su partido "a la vergonzante reunión de Yolanda Díaz con un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont". "La postura de Vox es de rechazo absoluto a la amnistía y Sánchez ha demostrado que no tiene ningún límite moral con tal de mantenerse en el poder, estamos muy cerca de vivir un golpe de Estado pero esta vez perpretado desde La Moncloa", recalcó.

Sus argumentos contrastaron con los del diputado de la confluencia de izquierda Con Málaga, Juan Márquez, quien sostuvo que "el PP sólo pretende distraer la atención sobre la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que será fallida".