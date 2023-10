A pesar de que la gripe es una enfermedad prevenible mediante vacunación, continúa habiendo fallecimientos todos los años en Andalucía debido a ella. Por ese motivo, Jorge del Diego, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, hace hincapié en que es importante que la población diana acuda a vacunarse y se proteja ante las nuevas variantes tanto del covid como de la gripe.

¿Por qué es importante que la población llamada a vacunarse lo haga?

El motivo fundamental es doble. Por un lado, está la protección individual. Cuando nosotros recomendamos la vacunación a un grupo, es porque ese grupo, ya sea por edad, porque sufre alguna patología o tiene alguna sensibilidad especial, hace que la enfermedad pueda ser especialmente grave en ellos. Por otro lado, también lo hacemos como una medida desde el punto de vista de salud pública. Es decir, lo que estamos haciendo con esa vacunación de la gripe es reducir la cantidad de virus que circula. Porque cuando yo me vacuno me estoy protegiendo a mí, pero también estoy ayudando a disminuir la circulación y, por tanto, que otros no lleguen a enfermar, ya sean aquellos que son vulnerables o cualquier otra persona de la población general.

¿Cuáles son los riesgos de la gripe para esta población diana si no se vacunan?

La peor consecuencia que tiene una gripe puede ser el fallecimiento. La gripe cada año infecta en torno a mil millones de personas. Y fallecen debido a ella varias decenas de miles en todo el mundo. Es decir, que no es una enfermedad banal en aquellas personas que la pueden sufrir. Si alguien, por ejemplo, sufre una inmunosupresión, es decir, tiene una defensa más baja, el virus podrá atacar más a esa persona y hacer dos cosas: o bien por sí misma ser más grave, o bien descompensar las enfermedades previas que tenga a esa persona y debilitarla mucho. Tenemos que concienciar a la población de que la gripe no es un resfriado. Y que puede dejarte muy débil durante muchos días porque es una infección vírica muy potente.

¿Cuál es la diferencia entre el resfriado y la gripe?

Primero, la severidad de los síntomas y, luego, la duración de los mismos.

Mencionaba antes que todos los años hay fallecimientos debido a la gripe, ¿se sabe cuántas personas fallecen cada año en Andalucía?

Ese dato no lo tenemos por el tipo de vigilancia que se hace sobre la gripe. Pero sí sabemos que, por desgracia, aun siendo una enfermedad prevenible mediante vacunación, hay fallecimientos todos los años en Andalucía debido a la gripe.

¿Cuál es la efectividad de la vacuna tanto frente a la gripe como al Covid-19?

La efectividad la vamos viendo cada año. Si hablamos de la Covid ya sabemos que la efectividad para reducir los casos graves, la hospitalización y los fallecimientos, de las vacunas de ARN, es decir, las que administramos adaptadas a las variantes, está por encima del 85%. En cuanto a la gripe, como es una vacuna que cada año cambia, puesto que cada año hay variaciones y mutaciones en el virus de la gripe que circula, la efectividad se evalúa año a año, una vez que acaban las campañas. Y suelen ser efectividades muy importantes. Nunca es del 100%, por supuesto, pero sí son vacunas que ayudan mucho a la población.

Este año la vacunación vuelve a ser en un acto único. ¿Se ha demostrado que hay una mayor adherencia cuando se ponen las vacunas en el mismo día?

Efectivamente. Lo que tenemos que evitar en el ámbito de la vacunación es lo que se conoce como «oportunidades perdidas de vacunación». Es decir, si yo tengo a un paciente delante que desea vacunarse, tengo que poder vacunarle en ese momento porque no sé si luego vendrá otra vez. Incluso cuando una persona solamente viene a por una de las dos vacunas, siempre es posible explicarle los riesgos de la otra y que así también desee vacunarse de esa otra patología.

Una de las grandes novedades de la campaña de este año es la bajada de edad de vacunación hasta los 60 años, ¿cuáles han sido las razones para tomar esta decisión?

Por homogeneizar. En la Covid-19 está establecida por encima de 60 años. La OMS también lo recomendaba y ya había comunidades que lo tenían establecido así. Por tanto, en la Comisión de Salud Pública decidimos que ya era el momento de homogeneizar y que todas las comunidades recomendemos las mismas cohortes de edad en la vacunación. Lo que en el caso de Andalucía suponía la bajada de 65 a 60 años.

Este año también va a ser la primera vez que los fumadores van a poder vacunarse, ¿por qué se ha decidido incluir a este sector como grupo diana?

Desde hace ya mucho tiempo se conoce que el hecho de fumar es un factor de riesgo para determinadas patologías, como puede ser la neumonía por neumococo y la gripe. Por tanto, es un grupo de riesgo que ya estaba incluido para la vacunación frente al neumococo y que ahora se decidió que ya era el momento también de incluirlo en la recomendación de vacunación para la gripe, porque sabemos que en fumadores la gripe puede ser más grave que en personas que no fuman. Por eso su introducción en la recomendación para mayores de 18 años que fumen.

Se recomienda también aprovechar la cita para vacunarse del neumococo. ¿Cuál es la importancia de esta otra vacuna?

Por darte un dato más técnico, la incidencia más baja, de media, que tenemos al año de enfermedad neumocócica invasora son unos 700 casos por cada 100.000 habitantes. Si recordamos, el riesgo máximo de covid empezaba en los 250 casos. Es una enfermedad que durante todo el año está presente. ¿Por qué pensamos en ella en esta época? Porque normalmente la misma gente que es grupo de riesgo para el neumococo, también lo va a ser para gripe y para Covid, por tanto al ser una época en el que se habla mucho de vacunas y estas personas de riesgo se citan, es un momento excelente para revisar el calendario vacunal y avisarle de que la vacunación del neumococo también sería conveniente para él, y en ese momento administrarla. No obstante, estamos intentado desestacionalizarla y que durante todo el año nuestro equipo sanitario piensa en ella y cuando vean a alguna persona que forma parte del grupo de riesgo, que la vacunen. En Andalucía tenemos coberturas frente al neumococo muy altas. Y, además, este año hay una novedad muy importante, y es que hemos pasado de la vacuna de 13 serotipos a 20 serotipos. Con lo cual, aquellas personas que tengan que actualizar su vacunación o que tengan que ponersela, van a tener una vacuna que les va a cubrir incluso más de lo que ya veníamos cubriendo.

¿Por qué se teme que la gripe golpee más fuerte este invierno?

La gripe ya hemos visto que golpear va a golpear todos los años y que siempre alcanza umbrales epidémicos. Este año lo que hemos visto del comportamiento es que vuelve a alcanzar incidencias de umbrales epidémicos. Con un comportamiento nuevamente más estacional, es decir, esperamos nuevamente ese umbral para después de Navidad, entre enero y febrero que es cuando más golpea . Por eso es la necesidad de empezar a vacunar ahora. Porque lo que nos interesa es que eso no llegara a ocurrir. Que cuando llegue el umbral de la gripe, la gente esté vacunada y protegida. De manera que, cuanta más gente esté vacunada, menores serán los umbrales. Y menos será la incidencia y la afectación que produce la gripe.

Y en cuanto al Covid-19, ¿cuál es la situación a día de hoy en Andalucía?

La circulación de la Covid es sostenida, es decir ya sabemos que es una enfermedad que está presente en nuestra sociedad, que habrá momentos en los que será mayor y otros menor. Ahora mismo estamos en un momento de control de la transmisión, en torno de los 50 o 60 casos por 100.000 habitantes, hablando siempre de mayores de 60 años, que es la población en la que se vigila. Ahora lo importante es evaluar cómo va evolucionando esa incidencia y ver qué impacto tiene a nivel de hospitalización, es decir, a nivel de enfermedad grave, que es, además, donde nos focalizamos para la vacunación. Es decir, ya no hay una recomendación general a la población, sino que se recomienda solo a aquellas personas que les puede producir una enfermedad más grave, la hospitalización o, en un mal caso, el fallecimiento.

¿Continúa habiendo fallecimientos por Covid-19?

El fallecimiento con esta enfermedad siempre puede ocurrir. Las personas pueden fallecer por Covid o con Covid. Pero el fallecimiento lo va a producir en personas que tengan factores de riesgo que hacen que el virus sea más peligroso y por eso es en ellos donde siempre hacemos el esfuerzo para la vacunación. Si fallece por covid, es porque el virus ha sido el causante, pero si fallece con Covid, lo normal es que ese virus haya desestabilizado las otras patologías de esa persona. Ambos casos hay que tratar de evitarlos y hacer el esfuerzo en la vacunación porque se trata de una enfermedad inmunoprevenible.

Justo antes de la campaña de la gripe, comenzó también la del virus respiratorio sincitial, ¿cuál es la importancia de esta vacuna para los más pequeños?

La importancia de este anticuerpo monoclonal es enorme. Si hablamos de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias, este virus es el causante del 70% de los casos de niños que ingresan con una infección respiratoria en un área de pediatría. El VRS puede provocar enfermedades como bronquiolitis o neumonía, y fue el causante de miles de ingresados el año pasado en Andalucía, hasta 2.500, con picos de más de 300. Es una patología que satura las unidades de pediatría y las urgencias durante varias semanas, entre el otoño y principios del invierno. Y es, sobre todo, una enfermedad que produce mucho sufrimiento en los padres, porque se suele dar en menores de seis meses. Y este año, por primera vez, tenemos una herramienta para intentar reducir estas infecciones.

¿Cuáles son los beneficios de este nuevo fármaco (Nirsevimab)? ¿Es la primera vez que se administra?

Hasta ahora había un fármaco que se administraba a un grupo de niños específicos, a los menores de dos años de muy alto riesgo, aunque con una efectividad limitada frente al VRS, pero era la mejor herramienta que teníamos. Ahora tenemos un anticuerpo monoclonal específicamente diseñado frente al VRS. Y, además, con la posibilidad de generalizarla en toda la población. Por tanto, estamos consiguiendo, por un lado, ser capaces de vacunar a niños menores de seis meses sanos; por otro lado, a menores de 12 meses prematuros, como nacido antes de la semana 35, y, como tercer grupo, a los niños de muy alto riesgo por una serie de patologías que tengan hasta 24 meses.