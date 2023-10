"No andes descalzo que te vas a resfriar"; "si le da leche se te caerán las tetas"; "la miel es buena para la tos", "bebete el zumo que se le van las vitaminas"... todo el mundo ha oído (o hecho) alguna de estas frases en algún momento de su vida, pero la mayoría no sabe que son mitos sin ninguna base científica, que se siguen repitiendo generación tras generación, pudiendo perjudicar incluso la salud de los propios niños.

«Remedios de la abuela» que la doctora malagueña Marta Garín se dedica a desmentir en su nuevo libro 'Cierra la boquita que te vas a resfriar'. «Aunque yo en el libro los he clasificado por temáticas, podemos distinguir dos corrientes de mitos: los mitos ancestrales de la abuela de toda la vida y los nuevos mitos que están surgiendo ahora con las redes sociales, que se han convertido en un altavoz para que cualquiera diga lo que le dé la gana sobre medicina, pudiendo hacer un daño brutal si tienen muchos seguidores, como vimos en la pandemia con las vacunas o con la lejía con Trump», explica Garín, que es pediatra y divulgadora en redes sociales, como Instagram donde acumula casi 26.000 seguidores.

Cuando acabó la residencia, y tras trabajar un tiempo en la sanidad privada, Marta decidió arriesgarse y abrir su propia consulta donde poder «trabajar como quiera y comunicarme con los papas como creo que se merecen», cuenta esta malagueña, que el año pasado recibió el Doctoralia Awards a la mejor pediatra de España. De manera paralela a su consulta y crianza de dos niños pequeños, decidió abrir su propio blog de divulgación sobre temas de salud infantil y apoyo a los padres. «La idea del libro surgió porque una editora descubrió el apartado que tenía en el blog de mitos en pediatría y me dijo que de ahí podía surgir un libro».

Y así fue como, tras meses de recopilación, trabajo de investigación y búsqueda de nueva bibliografía, Marta fue dando forma a 'Cierra la boquita que te vas a resfriar', donde, además de dar una serie de consejos y recomendaciones sobre crianza y salud infantil, desmiente más de un centenar de mitos relacionados con los recién nacidos, la lactancia, la nutrición, la fiebre y otros aspectos relacionados con el cuidado de los más pequeños.

Uno de los mitos más populares en Andalucía y que la pediatra desmiente en su libro es que a los niños hay que darles manzanilla. «A los bebés no se les da manzanilla para engañarles o hidratarlos. Los bebés son lactantes y lactan leche, y darles infusiones puede tener un riesgo importante e incluso afectarles a nivel neurológico», desmiente la doctora Garín, que advierte de lo especialmente peligrosos que son los mitos en torno a las vacunas.

Mitos en torno al frío

Otros de los mitos más populares, y completamente falsos son los de ‘no poder tomar helado, si te duele la garganta’, ‘no andes descalzo que vas a resfriarte’, o ‘abrígale que se va a resfriar’. «A veces porque están resfriados y tienen un poco de mocos, ves que los tiene en Málaga, con 24 grados fuera, con un plumón, bufanda y gorro. No tiene sentido. Si ya está malo es por un virus que nada tiene que ver con el frío que haga en el ambiente en ese momento», insiste Garín, que subraya que otro de los mitos más perjudiciales son los relacionados con el sueño.

«Siempre insisto en que no hagan el circo del sol con mil volteretas, pelota de pilates, canciones y biberones, para que el bebé se duerma, porque sino el niño te va a pedir eso cada noche. Para una buena higiene de sueño hay que ser muy constante en la rutina y trabajársela, porque no existe ninguna fórmula mágica», señala la experta.

En este sentido, comprende que «cuando estás desesperado» estás mucho más predispuesto a creerte cualquier cosa que te solucione el problema que tienes delante. «Te preparas mucho para el parto, pero luego te vas a casa con el niño y te sientes perdido porque no tienes ni idea de que es normal y que no. Por lo que te sientes vulnerable y con miedo a hacerlo mal», sostiene la pediatra, que, por ese motivo, en la primera consulta con padres primerizos suele optar por dar un sermón inicial, ya que al final suelen tener siempre las mismas dudas.

A la hora de desmentir los mitos, la pediatra señala que las propias abuelas suelen ser las más difíciles de convencer, porque se amparan en su experiencia y que «han criado a 10 hijos muy bien». Asimismo, que las consecuencias de estos actos no se vean hoy ni mañana, sino a largo plazo, hace más complicado persuadirlas.

Mitos sobre nutrición

«En el ámbito nutricional, si el daño fuese inmediato probablemente no les estaríamos dando todos los días galletas, ni zumos, ni batidos a los niños. Pero es un daño que vamos a ver de adulto, aunque ya se sabe que la población infantil ya tiene problemas de colesterol, prediabetes, obesidad y que probablemente vaya a tener enfermedades metabólicas en mayor porcentaje que el que hemos tenido nosotros», explica la doctora, en relación con los mitos sobre ‘darles cereales con leche para dormir’ o el ‘bollo y cola-cao con la leche porque sino no me come’.

Por ese motivo, la pediatra malagueña insiste a los padres en que no se crean todo lo que leen, sobre todo sin cuestionar la fuente, poniendo de ejemplo a los homeópatas, sanadores mentales, coach del sueño o supuestos especialistas en crianza. «Otra chorrada es la de que no lo cojas en brazos que se acostumbra. Los bebés están hechos para vivir pegaditos a nosotros. Es fisiológico y normal que el bebé necesite ese contacto, pero no se va a acostumbrar a los brazos, simplemente pasará, evolucionará y tendrá otra fase en la que ya no sea tan necesario el contacto», explica la doctora, que destaca que otra leyenda muy popular es que a los niños «hay que bañarlos en leche», cuando por encima de los 12 meses la leche no es imprescindible en la dieta del niño, sobre todo, si la manera de dársela es en forma de batido o azúcares.

Lo mismo ocurre con ‘sacar los gases’. La pediatra apunta que muchas veces los padres se empeñan después de la toma en «darles una paliza de media hora» intentado «sacarlos», cuando no siempre hay que hacerlo justo en ese momento si se han quedado a gusto o dormidos, y, a veces, simplemente con cambios posturales se puede ayudar a echarlos de manera natural. Para Garín, como pediatra, es fundamental realizar esta labor de divulgación con los padres, para calmar sus «muchísimas ansiedades» y que ellos mismos se vayan transformando hasta encontrar la manera que consideran más adecuada para criar a sus hijos.