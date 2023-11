El presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), el pediatra Pedro J. Navarro, ha presentado la campaña del Colegio Médico en redes sociales, bajo el eslogan 'Que no te quite la energía', para instar a la Junta de Andalucía la prohibición total de la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años. Navarro aseguró que hay una distinción entre tres tipos de bebidas: las isotónicas, altas en sales minerales no perjudiciales; los refrescos; y las bebidas energéticas, “son totalmente diferentes”, explicó. Hacia estas últimas va dirigida la campaña.