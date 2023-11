«Hay que frenar la agenda política ultra que el PP está desplegando en la provincia»

¿Con qué sensaciones está viviendo estas dos primeras semanas como coordinadora provincial de Izquierda Unida?

Con ilusión y con responsabilidad. Y con la sensación de que tenemos muchísimo trabajo por delante en la provincia. Ya hemos iniciado las visitas a los municipios. El lunes vamos a ir a la comarca de Antequera y vamos a mantener un encuentro con concejales y concejalas de Izquierda Unida, con el objetivo de diseñar conjuntamente una hoja de ruta.

¿Ha cambiado de canal la tele, esta semana, cuando un día salía la marcha en Málaga contra la amnistía con el PP agarrado a la bandera de Andalucía y otro la jura de la princesa Leonor?

No, no lo he cambiado. He asistido de manera bastante perpleja a la movilización que el Partido Popular ha organizado. Tengo que decir que es bastante sorprendente cómo cada vez que el Partido Popular no gobierna, y se abre la posibilidad de un gobierno de progreso en nuestro país, se dedica a intentar quitarle legitimidad democrática a ese gobierno. Y eso es lo que hizo el pasado domingo en Málaga. Encima con un intento de apropiación indebida de la bandera andaluza y de toda una historia de lucha del pueblo andaluz por su autonomía, a la que precisamente no ha sido el Partido Popular quien ha contribuido. Y en relación a la jura de la Constitución de la infanta Leonor, más bien parecía que estábamos asistiendo a algo propio de otro tiempo. Es una institución que no es democrática y está intentando, de alguna manera, hacerse un lavado de cara. Justo cuando hay un deterioro de la imagen pública de la monarquía en nuestro país muy importante. No ha habido el suficiente atrevimiento ni la suficiente convicción democrática como para abordar algo que debería de estar en la agenda de nuestro país, que es hacer un referéndum entre monarquía y república para que los españoles y las españolas podamos decidir sobre algo tan relevante como cómo se elige a la Jefatura del Estado.

¿Le parece normal que hayan tenido que pasar más de tres décadas para que usted sea la primera mujer en dirigir, en la provincia, una organización tan a priori feminista como IU?

Es evidente que las organizaciones políticas, los partidos, las instituciones, el espacio público en general, están atravesado por dinámicas profundamente patriarcales, que han sido construidas a imagen y semejanza de los hombres. Las mujeres, con el liderazgo feminista, hemos conseguido eliminar muchas barreras. Y la eliminación de estas barreras no pasa sólo por la feminización de puestos de responsabilidad como el de la coordinación provincial, algo que es fundamental. Las mujeres somos más del 50% de la sociedad. Y también queremos transformar las prácticas políticas y las prácticas militantes. Las organizaciones políticas, y también la mía, que efectivamente es una organización feminista, se han basado en una forma de militancia que nos venía dando la espalda. Eran las mujeres las que sostenían los cuidados mientras los hombres militaban. Por eso es tan importante que hablemos de feminizar la organización y que hablemos también de transformar esas prácticas militantes para que sean conciliables con los cuidados y con los tiempos de vida. También hay que hacer del feminismo un elemento central de la acción política.

¿Está recobrando IU la influencia de antaño gracias a la filosofía de Sumar y la consiguiente debilidad de Podemos?

IU -que es una organización que tiene 30 años de historia y de la que forman parte organizaciones políticas como el Partido Comunista con más de un siglo de historia- siempre ha mantenido una filosofía, que es la necesidad de construir espacios políticos amplios. Esta filosofía no la hemos abandonado nunca. La hemos mantenido en los procesos de construcción de Unidas Podemos, y ahora también en el proceso de construcción de Sumar.

¿Cambiaría con su gestión lo que fuera necesario para prevenir más espectáculos ‘cainitas’ entre formaciones de izquierda?

Sin duda. A la gente trabajadora lo que realmente le preocupa es cómo llegar a fin de mes, si va a tener unos servicios públicos fuertes, si va a poder acudir y tener una cita con el médico de cabecera o con la pediatra en tiempo... La gente trabajadora lo que espera de nosotras es que seamos capaces de situar lo importante por encima de elementos que debieran de ser accesorios. Cuando, en algunas ocasiones, las disputas internas se ponen por encima de lo importante le hacemos un flaco favor a la política. Cuando eso ocurre, la gente trabajadora, la gente humilde, la gente que aspira a que haya un proyecto político democratizador, feminista, ecologista y de cambio en este país, se aleja. Por tanto, tenemos que impulsar dinámicas que hagan de la participación política algo apetecible. Por ejemplo, que cuando una madre está preocupada porque le han quitado al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) del centro educativo de su hijo, y esto está suponiendo que su hijo con necesidades educativas especiales no pueda ir a su cole, vea en nuestro espacio político una herramienta útil para mejorar sus condiciones de vida.