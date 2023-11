Profesores de la concertada denuncian que no cobran desde septiembre

80, 1 o 0 euros. Ese es el sueldo que perciben actualmente unos 650 profesores de los colegios concertados de Málaga. Una situación límite que viene dándose desde septiembre y que pone en riesgo a cientos de familias, que se ven sin dinero para afrontar los meses.

Javier Caparrós es uno de los afectados por estos impagos. Este profesor malagueño imparte clases en el colegio de La Asunción, centro educativo de Málaga.

El problema comenzó con el curso escolar y afecta al 10% de los docentes de la educación concertada de Andalucía: «El 10% de los profesores de los centros concertados de la comunidad no ha cobrado, o ha cobrado una parte mínima de su nómina. Lo curioso es que la consejería lo ha querido tapar y dice que son pequeñas incidencias, pero un 10% del total, es un número grande», recrimina.

Séneca es la que controla las atribuciones docentes, ahí salimos como profesores, pero no tenemos habilitación docente; es decir no tenemos titulación o formación para dar la asignatura correspondiente. Por lo que, el profesor no está habilitado para dar la clase, por ende no cobra

Las irregularidades en cuanto al pago de las nóminas se deben a un error informático entre los servidores de la Junta de Andalucía. En el mes de diciembre de 2022 se implantó un nuevo procedimiento, pero cuando «ha habido que cargar nuevos horarios», los dos programas que entran en juego colisionan: «Séneca es la que controla las atribuciones docentes, ahí salimos como profesores, pero no tenemos habilitación docente; es decir no tenemos titulación o formación para dar la asignatura correspondiente. Por lo que, el profesor no está habilitado para dar la clase, por ende no cobra», explica el profesor.

Al tratarse de una cadena informática, si en Séneca «sales sin atribución», en el programa Arco se cierra el abono de las nóminas: «El 25 de septiembre se reunieron Escuelas Católicas de toda Andalucía con la Consejería, porque se dieron cuenta de que había un número muy alto de nóminas afectadas. La respuesta de la Consejería a la patronal fue, que quien no hubiera percibido nómina, cobraría el 5 de octubre, cosa que no fue así; y quién hubiera percibido algo, hasta el mes siguiente no se resolvería, ya que no pueden emitir dos nóminas el mismo mes», cuenta.

Así, mientras que el centro no subsane el motivo de la denegación no se vuelve a abrir y dispone para subsanar de un plazo de 10 días hábiles: «Avisaban a los centros pidiendo una nueva documentación, en este caso en mi centro ya han pasado la documentación», subraya.

Según Javier Caparrós, en la provincia de Málaga hay más de 600 docentes afectados, entre ellos 22 profesores del colegio La Asunción.

Por otro lado, Caparrós denuncia la falta de respuesta por parte de la Consejería de Educación: «Nadie respondía y solo nos daban largas. Nos decían que estaban estudiándolo. Pero, ¿cómo le digo yo al banco que no puedo pagar? Muchos profesores hemos estado sobreviviendo como hemos podido, pidiendo préstamos a bancos o a familiares para poder afrontar el mes», confiesa.

Respecto a los problemas en el abono de la nómina y a los jubilados parciales, «un porcentaje ha cobrado una cantidad que no corresponde con su jornada actual».

Respuesta de Educación

La Delegación de Educación de Málaga asegura a este periódico, que «la mayoría de los pagos se están efectuando con normalidad». Y añaden que en los casos en los que se haya producido un retraso, «se debe principalmente a problemas vinculados con la presentación incompleta de la documentación, generalmente la correspondiente a la acreditación docente, que debe ser subsanada».