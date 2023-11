La quinta edición del certamen Indie Games Málaga ha culminado con la entrega de premios de sus seis categorías, coronando a 'Tales from Candleforth' como el Mejor Videojuego Indie Games Málaga 2023. La distinción fue otorgada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en reconocimiento al trabajo del estudio malagueño Under the Bed Games en este cautivador juego narrativo. Este título ha dejado una huella destacada entre los miembros del jurado, consolidándose como un referente de creatividad y excelencia en el emocionante universo de los videojuegos independientes.

Además del alcalde de Málaga, han participado en el evento actores destacados dentro del sector de la innovación y del ecosistema independiente del entretenimiento digital como la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo; Sergio Álvarez, CEO de Serialify; Enrique García, Técnico Senior de Tecnologías Accesibles de Fundación ONCE, Jorge Vázquez, business developer de Odders Lab; José Polo, CEO de Vertical-i, además de Ángel Sánchez, CEO de Viva Games.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, ha repartido este año 24.000 euros en premios. En este sentido, el certamen ha reconocido en esta quinta edición a proyectos independientes en sus seis categorías.

Así, el Mejor Videojuego Indie PC / Consola ha sido 'Crimson Tale' (Thruster Games, Barcelona); el Mejor Videojuego Indie Narrativo, "Tales from Candleforth" (Under the Bed Games, Málaga); el Mejor Videojuego Indie Mobile, 'Your House' (Patrones y Escondites S.L, Barcelona);el Mejor Videojuego Indie XR / Tech, 'The Magician' (Master Crowd Games, Málaga); el Mejor Videojuego Indie País Invitado Colombia ha sido 'Alumbra' (Maleiwa Studio, Barranquilla); y el Mejor Videojuego Indie Accesibilidad ha sido 'Stick to the Plan' (Dead Pixel Tales, Málaga)-

La velada estuvo amenizada por las actuaciones de Rakky Ripper, DJ Dennis Moore y DJ Final Boss, quienes pusieron a vibrar al público con su talento musical sobre el escenario. Además, la presentación estuvo a cargo de Lara Smirnova, Ángel Quintana, además de Nikki García, reconocida como la voz de Google Maps y por su participación en juegos como Call of Duty y God of War.

Este año Indie Games Málaga ha contado con la participación de 206 candidaturas de proyectos procedentes de desarrolladores independientes y estudios emergentes. El certamen ha registrado un importante aumento de la participación internacional, cercana este año al 24% frente al 13% de la edición anterior.

Profesionales

Este evento no solo ha reconocido la excelencia en los videojuegos, sino que también ha fortalecido la red de colaboración en la industria del entretenimiento digital independiente a través de varias jornadas profesionales.

En este sentido durante los días 9 y 10 de noviembre ha tenido lugar en el Polo de Contenidos Digitales el encuentro 'Indie Games Network: Final Stage' con la participación de publishers, inversores, estudios consagrados y una delegación de profesionales colombianos de la industria del videojuego, en una cita que ha reunido a más de un centenar de asistentes.

El programa de jornadas profesionales asociadas a Indie Games Málaga comenzó el pasado viernes 28 de julio con la celebración de la 'Zona de Emprendimiento Indie Games Network' que contó con más de 100 asistentes en torno a ponencias y mesas redondas a cargo de destacadas figuras de la industria.

Del mismo modo, el 29 de septiembre tuvo lugar, también en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, la "Zona de Inversión Indie Games Network", que contó con actores de referencia en el sector del videojuego y se dieron a conocer además los videojuegos finalistas de esta quinta edición.

'Indie Games Málaga' está organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales y Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). El evento está financiado por la Unión Europea-Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y EOI, dentro de la estrategia Spain Up Nation.

Planeta Fabrik Ventures es Adamantium partner, mientras que Fundación Once es partner Platino. Son partner Oro Odderslab, Viva Games, Escuela Superior Videojuegos y Arte Digital (EVAD), Cooking & Publishing, Ubikuum y Ministerio de Cultura. Colaboran la Universidad de Málaga (UMA), Giants Gaming, Brantor, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), Málaga Jam, Gaymer, Gamers On, Stega, Vertical-i y New Gaming. Por su parte, Málaga Hoy y Vandal son media partner.