Málaga vuelve a tener representación en el ranking de los mejores profesores de España. Los Premios Educa Abanca Mejor Docente 2023 reconocen entre sus finalistas a tres docentes malagueñas: Patricia Mercedes Santos Campos, Noemí Zambrana Domínguez y María García Viñolo.

El Comité de Baremación de Méritos ha publicado este miércoles 15 de noviembre el listado de los diez finalistas en cada una de las seis categorias: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Educación No Reglada y Universidad. El 24 de febrero se conocerán los nombres de los ganadores, en una gala en A Coruña.

Estos premios, los Goya de la educación, quieren reconocer la labor del profesorado y visibilizarla, y tienen la particularidad de que son los propios alumnos los que nominan a sus maestros y profesores, y en el caso de Infantil y Primaria lo hacen las familias.

Por tercera vez, el alumnado quiere reconocer el trabajo de la docente malagueña Patricia Santos Campos, que imparte FP en el IES Profesor Isidoro Sánchez, y que ya fue elegida Mejor Docente de España en los años 2018 y 2021.

Esta profesora de FOL (Formación y Orientación Laboral) es la impulsora del proyecto ‘FP visible, FP de calidad’ en el que se realizan actividades para visibilizar la Formación Profesional y que su prestigio trascienda a toda la sociedad.

“Es un regalo con el que siento mucho cariño por parte de mis estudiantes, que son mi objetivo y mi prioridad. Mi trabajo es el mejor trabajo del mundo porque me permite cambiar vidas y eso es lo más importante. Y el hecho de que ellos consideren que les he cambiado la vida y por eso esté ahí, da sentido a todo”, asegura Patricia Santos tras conocer esta nueva nominación.

Esta docente malagueña que cambió el Derecho por las aulas quiere destacar también la baremación de méritos que han realizado sus compañeros y compañeras en este certamen de Educa Abanca.

En cuanto a los premios y pese a haber sido ganadora de unos cuantos ya, Patricia subraya que “no pueden ser el objetivo, no deben ser lo que te motiva a actuar, sino que deben ser un efecto secundario de tu trabajo, un reconocimiento que además en muchas ocasiones no llega”.

Así, insiste en que hay muchos docentes “que son excelentes, que viven la profesión con una ética impecable y que consideran la educación su estandarte e intentan mejorar las vidas de los chicas y chicas que pasan por sus aulas y no están reconocidos por premios, pero son igualmente merecedores”.

Esta profesora, que no para de innovar en su instituto de Nuevo San Andrés y que ha llevado a sus alumnas hasta Los Ángeles y Nueva York, afirma que la de docente es una profesión muy difícil de valorar con la categoría de ‘el mejor’: “Creo que no somos mejores nunca, porque nuestros contextos y ecosistemas son súper variados y es imposible comparar algo tan diverso y tan complejo que son nuestras realidades de aula”.

Para ella el premio es que sus alumnas le hayan dicho hoy que para ellas ya es la mejor.

Noemí Zambrana Domínguez

Otra de las finalistas malagueñas es Noemí Zambrana Domínguez, también profesora de FP, en este caso de la familia de Turismo. Este curso imparte clase en el ciclo de Guía, información y asistencia turística en el IES Arroyo de la Miel de Benalmádena. Sin embargo, fueron sus alumnos del IES Vega de Mijas de este ciclo y del de Agencias de Viajes los que presentaron su nominación a los Premios Educa Abanca.

“Supone un esfuerzo recompensado”, indica Noemí sobre este galardón, del que valora especialmente que los alumnos y alumnas hayan dedicado su tiempo libre a preparar la candidatura. “Es un orgullo que el alumno dedique ese rato por las tardes en su tiempo libre a hablar de mi trabajo y a valorar mi trabajo. Claro. Es el motor para el año siguiente seguir haciendo cosas”, apunta.

En cuanto a los Premios Educa Abanca, la docente cree que son muy necesarios porque incentivan al profesorado. Ella lleva nueve años ejerciendo esta profesión en la rama de Formación Profesional, de la que destaca que cada vez se promueve y valora más.

Aunque estudió Turismo y no llegó a la enseñanza por vocación, Noemí asegura que “desde el minuto uno” se le despertó el amor por enseñar, tanto que incluso imparte clase a futuros profes en el Máster de Profesorado.

“Soy una apasionada de la enseñanza. Me encanta todo lo que hago. Me gusta mucho más que el Turismo. A mí me gusta la pedagogía, la didáctica, querer saber más, mejorar, atraer al alumno siempre que estén contentos, que aprendan...”, destaca.

Sobre las cualidades que debe tener un buen profesor, Noemí lo resume en una palabra: dedicación. “No podemos limitarnos a las horas que estamos en el aula. El centro del aula eres tú más las 20 o 30 personas que van contigo. Que muchas veces también se nos olvida. Creemos que somos nosotros el centro de ese momento de clase y no, son ellos”, comenta y añade que luego hay mucho trabajo fuera del horario lectivo.

Todo el trabajo de Noemí Zambrana puede seguirse en su blog DisfruCando FP.

María García Viñolo

La tercera finalista malagueña es María García Viñolo, de Espacio Educativo Meraki, a quien la plataforma Educa Abanca ha seleccionado junto a otros seis candidatos en la categoría de Educación No Formal.

María, que ya quedó finalista en estos galardones el pasado curso, afirma que “es un honor porque la educación no formal no está tan reconocida. Hablando con otros profesos, decimos que somos la última esperanza que tienen muchas veces algunos niños y familias que se sienten abandonados en el cole. Los dan por perdidos y vienen en busca nuestra como última esperanza”.

Con 16 años, esta malagueña comenzó a dar clases particulares en casas y hoy, con 29, lleva ya varios años al frente de Espacio Educativo Meraki, en Churriana. Este curso dan clases particulares a 90 alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato e inglés y ya son varios profesores los que forman parte del proyecto.

María opina que la creatividad es una de las cualidades que debe tener un buen docente, unido a preocuparse “por algo más que no sean solamente las notas”.

Para ella también son muy importantes “los valores que tiene el alumno, el seguir esforzándose, el creer en los niños. El que pueda alcanzar todo lo que quiera”. “Hay que ser un apoyo, un guía. Sobre todo hacemos una labora de acompañamiento”, añade la docente.

Congreso Mundial de Educación

Los Premios Educa Abanca se entregarán el 24 de febrero en A Coruña, en una gala que se celebrará de forma paralela al Congreso Mundial de Educación Educa 2024. Allí se darán a conocer las puntuaciones de cada uno de los finalistas y obtendrá el título de Mejor Docente de España el que logre más puntos.

Los ganadores recibirán una estatuilla, además de un premio económico de 1.000 euros y un diploma acreditativo.

Junto a las finalistas malagueñas, en la gala estarán también otros once finalistas andaluces: Alberto Padilla López, de El Ejido (Almería); Fátima María Rodríguez Martín, de Albuñol (Granada); Ángela Clemente Marín, de Rota (Cádiz); Ana García Pérez, de Linares (Jaén); David Horrillo Ruiz, de Umbrete (Sevilla); Alberto Castellano Barragán, de La Línea (Cádiz); María de los Ángeles García Giménez, de Hinojosa del Duque (Córdoba); Luis Molero Garrido, de Arahal (Sevilla); Milagrosa Bascón Jiménez, de Córdoba y María Luisa Benítez Lugo, de Sevilla.

En la categoría de Mención Honorífica a la Trayectoria Docente, el Comité de Baremación de Méritos ha elegido a Luis Alberto Anés Palacios, docente retirado y natural de Huelva, tal y como ha indicado Educa Abanca en una nota de prensa.