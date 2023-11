Las características y medidas que deben adoptar las nuevas urbes para alcanzar altos estándares de sostenibilidad, los planes para reducir la huella de carbono, la transición energética como motor de la economía, la gestión del agua en una época de extrema sequía y los múltiples beneficios de la economía circular han sido sólo algunos de los temas que han debatido esta mañana expertos institucionales y de la empresa privada en el marco de la V edición del Foro de Economía Circular y Sostenibilidad, que organizan La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica y que se ha celebrado a lo largo de esta mañana en el Hotel Vincci Posada Los patios de la capital malagueña.

Este encuentro ha contado con el patrocinio de Unicaja Banco, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Greencón, Cementos Cosmos, Votorantim Cimentos, Opplus, Sabia y Coca Cola.

Ley de Economía Circular de Andalucía

Abrió el acto José Antonio Víquez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, quien señaló que el cuidado del medio ambiente se ha convertido en una prioridad en nuestras vidas, haciéndose necesario un cambio en nuestra forma de proceder y de consumir, abordando la sostenibilidad desde una triple perspectiva: económica, social y medioambiental. Víquez hizo referencia a la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada el pasado 1 de mayo, y que se ha erigido en la primera ley de esta materia en todo el territorio español, además de la creación de una Oficina Andaluza de Economía Circular.

"Con la implantación de esta Ley de Economía Circular se va a fomentar el uso del análisis del ciclo de vida como herramienta para identificar y calcular el impacto ambiental atribuibles a un producto, obra o servicio durante las fases consecutivas de su existencia" remarcó el delegado andaluz, quien dijo que la "formación, la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico" serán aspectos muy importantes para hacer llegar a la población las grandes ventajas de abrazar una economía circular y una sostenibilidad que afectarán de manera directa a los ciudadanos en aspectos como la gestión de residuos o la gestión del ciclo integral del agua.

Bajo el tema "Ciudades sostenibles" se configuró la primera de las dos mesas redondas previstas en el programa del Foro. Intervinieron en ella, moderados por la periodista de La Opinión de Málaga, Ana I. Montañez, Borja Ortiz, teniente de alcalde de Rincón de la Victoria; José Antonio Víquez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, y Fernando García, director del Hotel La Garganta de Ardales.

ZBE, recogida de residuos y falta de recursos hídricos

Las Zonas de Baja Emisión y su inminente entrada en funcionamiento, la gestión de los residuos en los municipios y la gestión del agua en esta época de extrema sequía, centraron el debate. Las ZBE están provocando para José Antonio Víquez "cambios drásticos en el planeamiento general en los municipios y en la concienciación ciudadana". Para Manuel Cardeña, la implantación de estas zonas provoca que la planificación urbanística "tenga que ser más ambiciosa y más eficiente". Borja Ortiz apeló a una "planificación más inteligente" donde ganen terreno, como están haciendo en Rincón de la Victoria, "la peatonalización, las zonas verdes y espacios para aparcamientos". Desde la óptica empresarial, Fernando García señaló que "el cliente cada vez valora más la sostenibilidad y estar en espacios naturales" y valoró la distinción, cada vez más común, entre hoteles comprometidos o no con el medio ambiente que hacen los turistas que visitan Málaga.

La gestión de residuos polarizó el debate en segunda instancia. La llegada del contenedor marrón a las calles de los municipios andaluces (los restos que se depositan en este contenedor sirven para elaborar biorresiduos que puede aprovecharse como fertilizante e incluso como generador de energía) ha creado confusión entre los ciudadanos andaluces. "No está muy generalizado su uso y, por lo tanto debemos seguir insistiendo con la sensibilización, la formación y la concienciación de la población", señaló José Antonio Víquez. Borja Ortiz calificó de "fracaso" la implantación de este recipiente en Rincón de la Victoria y señaló que queda mucha "labor de concienciación, sobre todo para los más jóvenes". Fernando García comentó las dificultades para el reciclaje y la separación de residuos en el medio rural e indicó la importancia de "formar en este sentido al personal de los establecimientos hosteleros".

Manuel Cardeña señaló, hablando de la escasez de los recursos hídricos, que "el agua se agotará en marzo en gran parte de la provincia si no llueve antes" y comentó la necesidad de "no parar las actuaciones para paliar la falta de agua que se están llevando a cabo, aunque llueva en un futuro próximo". El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol destacó la importancia de las desaladoras y de las nuevas tecnologías para conseguir recursos hídricos que se están empezando a emplear. Borja Ortiz dijo respecto de los recientes cortes en el suministro que ha iniciado Rincón de la Victoria que "no hemos ahorrado todo lo que habíamos previsto por la imposibilidad de hacer cortes lineales en todo el municipio" y señaló el "gran inconveniente" de dejar de regar los jardines y las zonas verdes del municipio. Por último, Fernando García echó en falta "más decisiones drásticas por parte de la administración" con el tema de los recursos hídricos.

Estrategia de economía circular

Antes de la segunda mesa de debate tomó la palabra Penélope Gómez Jiménez, concejala de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga quien comentó que "la sostenibilidad ya está presente en todos los sectores de la ciudad" e indicó que la Corporación malagueña ha iniciado una estrategia de Economía Circular que afecta, por ejemplo, al pliego que exigen a las empresas que optan a las licitaciones, y se traduce en el uso de un 100% de aguas regeneradas o el riego de las zonas verdes con aguas de freático. La responsable de Sostenibilidad del Ayuntamiento comentó en materia hídrica el proyecto de búsqueda de pozos emprendido por la casa consistorial malagueña "para recargar los acuíferos". En movilidad, hizo referencia a "la constante reutilización de aguas, piezas, neumáticos y refrigerantes" en los autobuses de la EMT, y la instalación de "ocho equipos de medición en las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) para estudiar la calidad ambiental de la capital". Una gran ciudad como Málaga -finalizó la concejala- que debe ser de las que tiren del carro en este sentido", concluyó.

La segunda mesa de debate de la mañana tuvo por título ‘Beneficios de la Economía Circular’, y en ella participaron Pablo de la Rosa, director general de Sabia Energía, Nagore Ruiz García, manager de workplace OPPLUS, Alberto Fraga, director sostenibilidad e innovación de VC en España y Cristóbal Ortega, vicepresidente primero de la Diputación - Área de Infraestructuras y Territorio Sostenible. Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.

La incorporación de los estándares de sostenibilidad en empresas e instituciones, la concienciación sostenible de plantillas en empresas y en administraciones públicas, el valor añadido de la sostenibilidad y los retos a los que se enfrentan las empresas, centraron la conversación.

"En Sabia Energía llevamos la sostenibilidad en nuestro ADN", comentó Pablo de la Rosa, quien comentó "la tangible mejora de la competitividad de las empresas que se mueven inmersas en acciones y usos sostenibles". Para Nagore Ruiz, en OPPLUS tienen muy interiorizada "la maximización de la circularidad", que les ha llevado a reciclar 14 toneladas de mobiliario y dos de equipamientos informáticos en los útimos meses en la empresa que tiene su sede en el PTA, y que ha conseguido ser la primera en tener el "primer Certificado de Residuos Cero que se emite en Andalucía", subrayó.

Alberto Fraga, director sostenibilidad e innovación de VC en España, señaló la valorización de los combustibles alternativos, la eficiencia energética y la generación de productos con menor huella de Co2, como "prácticas implantadas y arraigadas en la actividad de VC". Por su parte, Cristóbal Ortega afirmó el compromiso adquirido de la institución supramunicipal con todos sus trabajadores, y que se había traducido en 26 medidas entre las que destacan "la movilidad sostenible y la autosuficiencia energética".

Retos

Todos los participantes coincidieron en señalar la implantación de medidas sostenibles en las organizaciones de sus empresas e instituciones, que les ha llevado a una mejora evidente de la competitividad, donde ha sido clave la labor de concienciación y educación de trabajadores y empleados. Las reducciones de emisiones de Co2, la reducción de la huella de carbono y el compromiso de aumentar esa reducción en el año 2030 son algunos de los compromisos que las empresas representadas en la mesa han adquirido.

Pablo de la Rosa señaló que abrazar estos comportamientos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente "es vital para muchos sectores productivos porque en muchos casos hay que ser sostenible para conseguir financiación". Además de "una obligación para las instituciones" como dijo Cristóbal Ortega.

Por último se analizaron los retos a adoptar en materia de sostenibilidad: "Interiorizar la sostenibilidad no es un gasto, es una inversión" indicó Pablo de la Rosa, mientras Nagore señaló la necesidad de "establecer políticas a largo plazo que involucren a proveedores y clientes sin dejar de ser competitivos". Para Alberto Fraga, la clave reside en "manejarnos bien en la incertidumbre y tomar las decisiones adecuadas". Por último, Cristóbal Ortega abogó por seguir trabajando "la educación y la concienciación de la sociedad".