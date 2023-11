La desesperación de las personas con movilidad reducida por el deficiente servicio del taxi adaptado en Málaga lleva 12 años sin encontrar solución y así lo han manifestado esta mañana en una concentración de cerca de un centenar de afectados a las puertas del Ayuntamiento de Málaga.

Se han fletado microbuses adaptados e incluso furgonetas de Cruz Roja para garantizar la atención médica, con el objetivo de que fuera posible esta protesta, a la que han asistido “personas muy delicadas” o que habían salido recientemente de un ingreso hospitalario.

“Imaginaos el trabajo que le cuesta a estas personas venir”, ha querido señalar el presidente de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, al inicio de la concentración, en la que incluso han pedido a llegar la dimisión de la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández por la “incapacidad increíble” de su área para solventar los problemas del servicio de taxi adaptado.

Este colectivo calcula que dos de cada tres taxis adaptados no prestan el servicio al que están obligados, una situación que perjudica desde hace años a alrededor de 40.000 personas con movilidad reducida en la capital, condenados a perder citas médicas o perder un tren o un avión por no poder coger un taxi.

“Nos llaman hasta los hospitales para decirnos qué está pasando con los taxis que se están perdiendo citas. Hay muchas personas que no pueden ir ni siquiera al médico porque no son atendidas”, ha criticado De Pablos, que lamenta que tampoco pueden precontratar el servicio.

“Nosotros no tenemos alternativas. Una persona que puede andar, puede ir andando a las dos de la mañana si los dejan tirados. Pero es que a nosotros nos hacen esperar horas y horas. Y después nos llaman y dicen que no nos pueden atender”, ha añadido el presidente de Málaga Accesible.

Como han denunciado en numerosas ocasiones, el principal problema que arrastra el servicio es el uso de furgonetas de nueve plazas adaptadas para la silla de ruedas, lo que provoca que los conductores prioricen los desplazamientos de grupos numerosos de personas. Frente a este tipo de vehículos, Málaga Accesible siempre ha reclamado el uso de turismos adaptados, no furgonetas, de 5+1 plazas.

“Llevamos 12 años sin que nos atiendan los taxis, desde que a alguien se le ocurrió la infeliz idea de meter furgonetas grandes para atender nuestras necesidades”.

“Propaganda”

En cuanto al plan anunciado por el Ayuntamiento de Málaga ayer, un día antes de la concentración -que asegura que impulsará cada año una convocatoria de subvenciones para los titulares de licencias de taxi para adaptar 20 vehículos cada año durante 2024, 2025, 2026 y 2027, entre otras medidas-, De Pablos ha manifestado que “no se ha consensuado” con ellos y lo ha calificado como “propaganda”.

“Resulta que para empezar a arreglar esta situación nos iríamos casi al 2030. ¡Al 2030! Es decir, ya serían casi 20 años de situación de discriminación. ¿Por qué se nos trata así? Somos ciudadanos de segunda”, ha lamentado De Pablos, que asegura que se ha creado una "aristocracia dentro de los taxistas".

En cuanto a la instrucción que Movilidad publicó en el pasado mandato -se exigía acreditar que se prestaba el servicio y se planteaban sanciones de 1.300 euros y 2.000 euros- en caso de incumplimiento.

Por unanimidad

Durante el pleno, el PSOE ha presentado una moción en la que ha recriminado que el colectivo está sufriendo una "discriminación por parte del Ayuntamiento de Málaga" y ha reclamado la necesidad de establecer un marco normativo que fomente la adaptación de licencias 5+1, incentivar a los propietarios para que adapten el coche, crear un plan plurianual para subvencionar la adaptación de los vehículos e impulsar una mesa de diálogo civil, como ha expuesto el edil Jorge Quero.

Por su parte, la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, se ha disculpado "ante todos los miembros del pleno y sobre todo las personas con movilidad reducida por esa mala gestión que ponen del manifiesto del taxi accesible".

"Yo doce años no he estado, lo que voy a hacer a partir de este momento es intentar mejorar. Les quiero decir que el servicio del taxi es un servicio de interés público, que no público, cuya gestión es de iniciativa privada, y esto es un problema porque en estos grupos de trabajo intervienen cuatro partes, no dos, y puede que alguna parte no cumpla con el total de las obligaciones que asume", ha afirmado Hernández. "Estamos con ustedes y con el sector en mejorar el servicio del taxi accesible. No les quepa duda de que voy a poner lo mejor de mí en que esto se consiga, evidentemente, en un plazo. Es imposible en un día con una varita mágica arreglarlo".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha agradecido al colectivo el trabajo de "ejemplaridad democrática" y ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga debe garantizar derechos que "llevan esperando décadas". "No podemos permitir que sigan a la espera, vivimos en una ciudad profundamente capacitista".

Antonio Alcázar, de Vox, ha añadido que "se deben implementar medidas para mejorar la accesibilidad en los servicios de taxi".

Todos los acuerdos de la moción del PSOE han salido adelante por unanimidad.