La Comunidad Judía de Málaga ha vuelto a llevar a cabo este domingo un nuevo acto en el Muelle Uno para pedir la devolución de los rehenes secuestrados en Gaza. Tras dos meses de angustia, cerca de 150 personas aún permanecen secuestradas. En el evento, se han reunido unas 200 personas para reiterar su solicitud de solidaridad con los afectados y pedir el regreso de los secuestrados a sus familias.

Durante la concentración han ondeado banderas de Israel y de España. Además de estos colores representativos, destacó el color naranja en globos y lazos en honor, según han informado los organizadores, "a los niños pelirrojos Ariel (4 años) y Kfir (9 meses) Bibas, cuyo paradero sigue siendo desconocido". La manifestación, caracterizada por su carácter pacífico, incluyó la entonación del himno de Israel, plegarias por el retorno de los rehenes y la exhibición de las imágenes de los secuestrados.

Durante el acto, se pronunció un discurso que recordaba los trágicos sucesos del sábado 7 de octubre, describiendo la masacre. También se hizo hincapié en el secuestro de familias enteras por parte de Hamás, arrancadas de sus hogares mientras dormían.

El discurso expresó la angustia de las familias, citando las palabras suplicantes de Yigal Yaacov, de 12 años, secuestrado junto a su hermano Or Yaacov de 16, quien imploraba: "No me llevéis, soy muy joven". Se destacó especialmente la familia Bibas, con Yarden como padre, Shiri como madre, y los pequeños Ariel y Kfir, de quienes aún no se tiene información.

El propósito de la manifestación fue claro: exigir la liberación de los casi 150 rehenes que llevan secuestrados todo este tiempo en Gaza. La Comunidad Judía de Málaga ha informado que continuará con su llamamiento a la conciencia global para poner fin a esta "dolorosa situación y lograr el retorno seguro de los rehenes a sus seres queridos".