La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto a dos hombres acusados de violar a una joven de 19 años en un portal de un inmueble de la capital al no haber quedado suficientemente acreditado que los actos cometidos por ellos «fueran sin consentimiento o anuencia de la mujer».

Los procesados estaban acusados de una violación conjunta en la madrugada del 28 de julio de 2020 después de que la joven estuviera con unas amigas en una discoteca. En dicho establecimiento una amiga y ella conocieron a los acusados y ambas intercambiaron varios besos con ellos.

En un determinado momento, una de ellas decidió marcharse y uno de los acusados se ofreció a acompañarla hasta su casa, y el otro encausado se incorporó a la propuesta con el pretexto de no quedarse solo en el local, según la versión del fiscal. En los hechos probados se indica que la joven pidió a la amiga las llaves del apartamento donde se alojaban y aunque en un principio se la dio luego se la quitó porque no quería que fuese con un chico. A las 05.00 horas la joven abandonó el lugar junto a los encausados, que la acompañaron al portal, donde entraron y se iniciaron en ese momento relaciones sexuales entre los tres. Durante el tiempo que permanecieron en el portal, la puerta se abrió en dos ocasiones, pero no salió ni entró nadie, y sobre las 05.37 horas, los dos hombres se fueron y la mujer se quedó sola en el portal porque sin llaves no podía acceder a la vivienda.

A los pocos minutos de abandonar el lugar los acusados, ella envió un mensaje a sus amigas para que regresaran ya que, según dijo, había sido violada. La Sala mantiene que no ha quedado debidamente acreditado que, antes o durante el tiempo que transcurrieron los hechos, la mujer expresase su disconformidad o negativa y por ello no se ha desvirtuado la presunción de inocencia.

Los acusados declararon que en ningún momento la forzaron ni ella dio muestras de sentirse mal y mantuvieron que fue ella la que inició las relaciones, «sin que hubiese ningún problema, no observando ninguna actitud negativa».

En cuanto a la prueba pericial forense «es clara», dice la sentencia, ya que fue explorada casi inmediatamente después de los hechos y «no presenta lesiones externas ni internas». Además, en los vídeos aportados se ve a los tres caminando «tranquilamente» por la calle hacia el portal, donde entran después de darle acceso ella. Los procesados se enfrentaban a una pena de 45 años de cárcel y que no pudieran aproximarse a la víctima ni comunicar con ella durante 25 años, y 10 años de libertad vigilada para cada uno de ellos tras el cumplimiento de prisión.