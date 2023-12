La sorprendente irrupción en las redes sociales de un mensaje desde Galicia del socialista Dani Pérez vino a recordar a aquel manido anuncio publicitario protagonizado por un niño llamado Edu: 'Hola Vigo, soy Dani: Feliz Navidad', parecía que estaba diciendo el actual referente del socialismo malagueño al publicar 'un tuit' para alabar la iluminación navideña de la ciudad con la que suele competir en estas lides su Málaga natal. La visita durante el puente a Vigo del líder del PSOE de Málaga y 'alcaldable' en la capital, Dani Pérez, no pasó desapercibida en las redes sociales y abrazó la polémica a su foto bajo el alumbrado navideño con el regidor socialista vigués, Abel Caballero. "Gracias, Abel Caballero, por enseñarnos la Navidad de tu ciudad. Fantástica y que brilla con luz propia. La Navidad de Málaga y Vigo son maravillosas, cada una tiene sus encantos únicos que hay que descubrir y disfrutar", escribió el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga.

Gracias @abelcaballero por enseñarnos la Navidad de tu ciudad

☃️❤️✌🏻Fantástica y que brilla con luz propia.



La #Navidad de #Málaga y #Vigo son maravillosas, cada una tiene sus encantos únicos que hay que descubrir y disfrutar. pic.twitter.com/NQeX9munsO — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) 9 de diciembre de 2023

Enseguida, las múltiples reacciones a su radiante mensaje no se hicieron esperar. Muchas de ellas se dejaban llevar por la competición 'chovinista' de todos los años o le recordaban la contradicción en la que incurría al elogiar el alumbrado de la ciudad gallega -gobernada por su compañero de partido- después de afearle al alcalde del PP en Málaga su apuesta por este tipo de reclamo navideño. Asimismo, el trance vigués del político de Miraflores de los Ángeles le puso en bandeja la habitual 'comidilla' a los ambientes políticos.

Reacciones políticas

La estampa navideña no tardó en ser amplificada en las redes sociales por el concejal del PP en el Ayuntamiento de Málaga que más se prodiga en el ring virtual de la confrontación política. Este no es otro que el responsable de Turismo en el equipo de Paco de la Torre, Jacobo Florido, quien hizo sangre con la acritud y la ironía que le caracterizan: "Creo que se deja asesorar por el contrario. ¡Dios lo guarde muchos años!", recalcó Florido.

Y el propio PP de Málaga, desde la cuenta oficial del partido, también ha usado la visita al alumbrado vigués para responderle a un mensaje del PSOE de Málaga sobre la política de aguas del Gobierno andaluz de Juanma Moreno: "Vuestro secretario provincial, Dani Pérez, sigue despistado por las luces navideñas de Vigo o todavía no se ha enterado de que la desaladora de la Axarquía es competencia del Gobierno de Pedro Sánchez, como prevé el Plan Hidrológico Nacional y aprobó el Consejo de Ministros".

El 'cameo' gallego de Dani Pérez también dio que hablar entre ciertos sectores del PSOE críticos con el rumbo del partido y del grupo municipal desde que él encomendó su protagonismo a esa dicotomía. Fue el caso de Sergio Brenes, que fue concejal socialista con Dani Pérez como compañero y, luego, no ocultó sus diferencias al ser excluido de las listas para las elecciones municipales de 2019. Brenes publicó un tuit que abrigaba una trilogía de mensajes. En primer lugar, lanzaba la siguiente pregunta: "¿Qué hace el candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga promocionando el alumbrado navideño de Vigo?". A continuación, llegó a remitirse al salario que cobra el portavoz municipal socialista: "La ciudadanía de Málaga le pagamos 80.000 euros al año al lumbreras", escribió. Y, finalmente, le reprochó que no se hubiese llevado aún a cabo el habitual homenaje del PSOE de Málaga al fundador del partido: "Al estar de puente este gran líder pues no se le celebró el acto anual el 9D a Pablo Iglesias Posse".

El que fuera delegado provincial de Medio Ambiente con la Junta socialista, Ignacio Trillo, tampoco se pudo contener y difundió la fotografía en la que Pérez y Caballero hacen la señal de la 'V'. Y la acompañó de una pregunta con la que se instalaba en el sarcasmo: "¿Tiene luces Dani Pérez?".